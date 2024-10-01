Утка в пиве с яблоками и картофелем

Друзья, если вы в поисках рецепта для приготовления вкусной утки вы нашли то, что искали. Невероятно нежная, сочная, с хрустящей корочкой… ммм…

Готовится легко и просто!

РЕЦЕПТ УТКИ В ПИВЕ, С ЯБЛУКАМИ И КАРТОФЕЕМ

1 утка (2-2,5 кг)

1/4 ч. л. молотой корицы

20 мл растительного масла

1ч. л меда

1/4 ч. л. черного молотого перца

1 ч. л. соли (с горкой)

400-500 г яблок (кислые сорта)

600-700 г картофеля

Для рассола:

1 л светлого пива

300-500 мл воды

6-8 горошин душистого перца

Очистите утку, срежьте третьи фаланги и вырежьте жировую железу над шишкой.

Положите утку в контейнер и залейте пивом. Добавьте воды, чтобы утка была покрыта рассолом.

Добавьте перец горошком.

Положите груз (накройте чем-нибудь сверху). Поставьте утку в холодильник на 10-12 часов.

Извлеките утку из рассола, обсушите бумажными полотенцами, смажьте смесью из масла, меда, соли, перца и тоорицы. Положите тушку в посуду для запекания.

Начините ее кусочками яблок, добавьте подсоленный картофель.

Запекайте в разогретом до 170 °C духовом шкафу в течение 1 часа 30 минут, накрыв фольгой (нижний и верхний подогрев).

Уберите фольгу, увеличьте температуру до 185 ° C и запекайте, пока утка не приобретет золотистый цвет. Режим конвекции или нижний подогрев с конвекцией.

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