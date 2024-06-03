Ультрахрумкі чіпси в духовці: це щось новеньке
Так, це щось новенькеє
Сьогодні ми ділимось рецептом дуже смачних та корисних чипсів, які чудово підійдуть як для пікніка, так і для перегляду футбольних матчів.
Та ще й готуються легко: духовка, картопля, спеції та обов’язково пергамент.
Інгредієнти:
• Картопля — 450 г;
• Підсолена вода для варіння;
• Сіль — 1 ч.л;
• Чорний мелений перець — на смак;
• Копчена паприка — 1 ст.л;
• Оливкова олія — 1 ст.л;
• Борошно — 1 ч.л;
• Сухий часник, ароматні трави та перець чилі — за бажанням.
Приготування:
1. Картоплю очистити, порізати кубиком та відварити у підсоленій воді. Після чого перетворити в пюре.
2. Додати спеції, сіль, оливкову олію та добре перемішати.
3. Духовку розігріти до 160°.
4. Деко застелити пергаментом та викласти по 1 столовій ложці пюре порційно, як на відео. Зверху застелити ще одним листом пергаменту та розрівняти за допомогою склянки або качалки.
5. Випікати протягом 20-30 хв, поки краї не підрум’яняться та не відстануть від пергаменту.
P.S.: Готові чипси можуть трохи надутись посередині і бути трохи м’якими, але коли охолонуть, то стануть хрумкими .