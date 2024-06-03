Ультрахрустящие чипсы в духовке: это что-то новенькое

Да, это что-то новенькое

Сегодня мы делимся рецептом вкуснейших и полезных чипсов, которые отлично подойдут как для пикника, так и для просмотра футбольных матчей.

Да еще и готовятся легко: духовка, картофель, специи и пергамент.

Ингредиенты:

• Картофель - 450 г;

• Подсоленная вода для варки;

• Соль – 1 ч.л;

• Черный молотый перец – по вкусу;

• Копченая паприка – 1 ст.л;

• Оливковое масло – 1 ст.л;

• Мука – 1 ч.л;

• Сухой чеснок, ароматные травы и перец чили – по желанию.

Приготовление:

1. Очистить картофель, порезать кубиком и отварить в подсоленной воде. После чего превратить в пюре.

2. Добавить специи, соль, оливковое масло и хорошо перемешать.

3. Духовку разогреть до 160°.

4. Противень застелить пергаментом и выложить по 1 столовой ложке пюре порционно, как на видео. Сверху застелить еще одним листом пергамента и разровнять с помощью стакана или скалки.

5. Выпекать в течение 20-30 мин, пока края не подрумянятся и не отстанут от пергамента.

PS: Готовые чипсы могут немного надуться посередине и быть немного мягкими, но когда остынут, то станут хрустящими.