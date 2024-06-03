Ультрахрумкі чіпси в духовці: це щось новеньке

Так, це щось новенькеє

Сьогодні ми ділимось рецептом дуже смачних та корисних чипсів, які чудово підійдуть як для пікніка, так і для перегляду футбольних матчів.

Та ще й готуються легко: духовка, картопля, спеції та обов’язково пергамент.

Інгредієнти:

• Картопля — 450 г;

• Підсолена вода для варіння;

• Сіль — 1 ч.л;

• Чорний мелений перець — на смак;

• Копчена паприка — 1 ст.л;

• Оливкова олія — 1 ст.л;

• Борошно — 1 ч.л;

• Сухий часник, ароматні трави та перець чилі — за бажанням.

Приготування:

1. Картоплю очистити, порізати кубиком та відварити у підсоленій воді. Після чого перетворити в пюре.

2. Додати спеції, сіль, оливкову олію та добре перемішати.

3. Духовку розігріти до 160°.

4. Деко застелити пергаментом та викласти по 1 столовій ложці пюре порційно, як на відео. Зверху застелити ще одним листом пергаменту та розрівняти за допомогою склянки або качалки.

5. Випікати протягом 20-30 хв, поки краї не підрум’яняться та не відстануть від пергаменту.

P.S.: Готові чипси можуть трохи надутись посередині і бути трохи м’якими, але коли охолонуть, то стануть хрумкими .