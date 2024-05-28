Українські вчені показали унікальні приклади писемності часів Княжої Русі (фото)

Існують лише окремі приклади кириличного письма, які збереглися на артефактах епохи Княжої Русі. Експерти відзначають, що серед найбільш значущих знахідок є гравіювання на срібних монетах, які датуються правлінням князя Володимира Великого, що належать до кінця X – початку XI століття.

Також привертає увагу напис, виявлений на піддоні срібної чаші XI – XII століття, яка була знайдена у Чернігові під час будівництва у 1957 році. Цей артефакт зараз є частиною колекції Скарбниці Національного музею історії України. Про це розповіли на його офіційній сторінці у Facebook.

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Чаша вражає своєю унікальною формою, вона складається з дванадцяти опуклих сегментів, прикрашених карбуванням і гравіюванням, які зображують вершників, звірів та птахів. На позолоченому медальйоні, розташованому на дні посудини, представлено сцену з молодим чоловіком, що грає на арфі та дівчиною, що сидить поруч. Ймовірно, це зображення біблійного царя Давида-Псалмоспівця й алегоричної фігури Мелодії.

Викарбуване ім’я NAYMЪ. Джерело: Національний музей історії України/facebook Викарбуване ім’я NAYMЪ. Джерело: Національний музей історії України/facebook

Зовнішня сторона основи чаші містить гравіювання, виконане гострим інструментом, з одного боку якого викарбувано не менше десяти ліній, а з іншого – ім’я NAYMЪ.

"Ким був Наум – боярином, воєводою чи священником – невідомо. Це ім’я старозавітного пророка не було популярним у Давній Русі. Але ще з тих часів українці вшановували пророка як Наума Грамотника і вважали його покровителем знань, розуму і доброчесності", – зауважили науковці.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що під Луцьком знайшли історичний перстень, що міг належати князю Любарту.

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