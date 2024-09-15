Вікенд в Коломиї. На що подивитися та, чим посмакувати

Потрапляючи до містечка Коломия, занурюєшся в українську культуру, гумор, традиції та колоритну атмосферу. Маючи багату історію, місто береже її в архітектурних пам’ятниках, тематичних музеях та цікавих атракцій. Вдихнути чистого карпатського повітря, посмакувати стравами Західної України та насолодитися гірськими краєвидами – привід відвідати Коломию найближчими вихідними. UaPortal розкаже про все від вартості квитків на потяг до найкращих місць для зупинки в Коломиї, щоб ваш відпочинок був насичений та сповнений приємних вражень.

Як дістатися Коломиї та скільки це коштує

Місто Коломия розташоване на Заході України між Івано-Франківськом та Чернівцями. Дістатися міста можна потягами, автобусами та особистим транспортом. Львів, Івано–Франківськ та Чернівці слугують зручним орієнтиром та стартом. Проте, деякі великі міста мають пряме сполучення з Коломиєю.

Зі столиці можна дістатися зручним потягом 007К Київ–Пас – Чернівці (відправлення 20:13 прибуття 6:49) :

Плацкарт до Коломиї – 493 грн;

Люкс – 2208 грн.

З міста Дніпро потяг 216П Запоріжжя – Чернівці (відправлення 15:06, прибуття 9:10):

Плацкарт – 319 грн.

Декілька поїздів курсують через Львів, який можна зробити точкою відправлення:

130К Кременчук – Чернівці – плацкарт 193 грн, купе 401 грн;

1490 Полтава – Чернівці – плацкарт 193 грн, купе 283 грн;

8650 Рава–Руська – Коломия – другий клас 182 грн, перший клас 251 грн.

Автобусні маршрути з Івано–Франківська курсують кожні 10 хвилин та коштують від 100 до 150 грн.

Що подивитися в Коломиї

Прогулянку Коломиєю варто розтягнути на декілька днів, щоб отримати насолоду та не бігти від однієї локації до другої. Атракції, які не можна пропустити в Коломиї включають:

1. Музей писанки. Ви побачите понад 6 тис. експонатів, дізнаєтеся в чому різниця між крашанкою та дряпанкою, нафотографуєтеся досхочу та зможете оанувати давнє українське ремесло.

Понад шість тисяч розписаних експонатів з різних куточків України. Джерело: https://karpatium.com.ua/ Понад шість тисяч розписаних експонатів з різних куточків України. Джерело: https://karpatium.com.ua/

2. Ринок вишиванок. Місце, де живуть традиції та панує український колорит. Розшиті вручну сорочки, сукні та спідниці можна купити навіть вночі, адже Коломийський ринок починає свою роботу о 2 годині ночі. Коломийські вишиванки цінні своєю якістю, обізнаністю майстринь у традиційних візерунках та привабливими цінами.

Ручні роботи обізнаних майстринь Коломиї. Джерело: https://kl.informator.ua/ Ручні роботи обізнаних майстринь Коломиї. Джерело: https://kl.informator.ua/

3. Благовіщенська (Спаська) церква. Сакральна архітектурна пам’ятка зведена без жодного цвяха. Поціновувачі історії та давнини відвідують храм, щоб доторкнутися до розписів та почути легенди, яким виповнилося вже понад 400 років.

Майже півтисячолітня історія в Коломиї. Джерело: https://www.facebook.com/Парафія Благовіщення Пречистої Діви Марії м. Коломия Майже півтисячолітня історія в Коломиї. Джерело: https://www.facebook.com/Парафія Благовіщення Пречистої Діви Марії м. Коломия

4. Міські площі та Ратуша. Зазвичай з Площі Ринок починається прогулянка Коломиєю. Навколишні будівлі також вже відрахували свою 400 літню відмітку та кожен зберігає свою неповторну історію. Місцеві крамниці, аптеки, сувенірні лавки зберігають та підтримують магічну атмосферу та архітектурні особливості.Площа Шевченка на 200 років молодша, та має свої як історичні, так і сучасні принади. Світломузичний фонтан забавляє дітей та дарує годинки релаксу дорослим.

Атмосферніть історичних місць Коломиї подарує особливо натхненний настрій. Джерело: https://karpatium.com.ua/ Атмосферніть історичних місць Коломиї подарує особливо натхненний настрій. Джерело: https://karpatium.com.ua/

5. Міський парк культури імені Кирила Трильовського. Осінь одягає парк у свої містичні шати і прогулянка стає особливо магічною. Познайомтеся з Котиком–Ґудзиком та пам’ятниками Адаму Міцкевичу, та Кирилу Трильовському. На території парку росте дерево, якому виповнилося понад 100 років. Гінкго дволопатеве було завезено в Україну з далекої Японії та чудово прижилося в Коломиї.

Розваги для дітей та дорослих в Коломиї. Джерело: https://kolomyia.org/ Розваги для дітей та дорослих в Коломиї. Джерело: https://kolomyia.org/

6. Костел Діви Марії (церква Святого Йосифа). Історія цього храму сповнена трагедій та жахливих подій. Дивом пам’ятка збереглася до наших днів та повернула собі духовну атмосферу.

Де смачно пообідати в Коломиї

Коломия приємно здивує вас своєю гастрономічною сценою та домашньою атмосферою. Джерело: https://dyvys.info/ Коломия приємно здивує вас своєю гастрономічною сценою та домашньою атмосферою. Джерело: https://dyvys.info/

Сучасна гастрономічна сцена Коломиї може познайомити вас з кухнями різних країн світу. Українські, італійські, японські і, навіть паназіатські страви можуть створити справжній гастрономічний тур Коломиєю. Наш ТОП 5 смачних та атмосферних закладів Коломиї вже готовий та поданий "до вашого столу".

Колиба "Трембіта" – це місце пронизане українською атмосферою та ароматами традиційних українських страв. Літня тераса та альтанки стали чудовим доповненням та змогою у теплий час смакувати ще й свіжим повітрям. Якщо ви шукаєте де поїсти деруни, страви в глиняних горщиках, домашню випічку та страви, які готуються на дровах та вугіллі - вам до колиби "Трембіта". Замок Злати. Європейська та італійська кухня, затишна атмосфера та безліч можливостей для святкування особливої дати. Кав’ярня Кавуся. Якщо ваш ранок має починатися з кави, то тільки тут. До кавових ароматів додаються аромати домашньої випічки та корисних сніданків. Кафе Том-ям. Паназіатська кухня, яка познайомить з іншою культурою та збагатить ваші гастрономічні уподобання. Pronto Pizza & SushiPro. Поціновувачі суші та ролів мають відвідати цей атмосферний заклад з великим вибором у меню. В ресторані працює доставка, тож ви можете замовити страви гуляючи парком чи не вилазячи з ліжка затишного готелю.

Що привезти на згадку з Коломиї

Сувенірний ринок та музей Писанки мають для вас багато пропозицій подарунків. Джерело: https://www.photoukraine.com Сувенірний ринок та музей Писанки мають для вас багато пропозицій подарунків. Джерело: https://www.photoukraine.com

Приїхати з Коломиї з пустими руками та порожньою валізою, просто неможливо. Ви можете гуляти по сувенірним лавкам та по крафтовим магазинам, а можете відвідати творчі майстерні та привезти сувенір, який зробили своїми руками. Найпопулярнішими сувенірами з Коломиї є:

вишиванки;

українські віночки;

магніти та дошки ручної роботи;

посуд з різноманітним етнічним оздобленням;

крафтові вироби: сир, вино, комбуча;

ляльки мотанки, які можна зробити власноруч в майстерні за адресою вул. Гетьманська, 14а;

подарунки з творчої майстерні по вул. Коновальця, 5.

Де зупинитися в Коломиї

Готель Писанка в Коломиї розташовано поруч з одноіменним музеєм. Джерело: https://hotels24.ua/ Готель Писанка в Коломиї розташовано поруч з одноіменним музеєм. Джерело: https://hotels24.ua/

Коломия може запропонувати безліч варіантів для зупинки. Обираючи між хостелами та розкішними готелями з басейнами та СПА враховуйте свій бюджет та цілі на відпочинок. Якщо ви подорожуєте з дітьми апартаменти стануть найкращим варіантом, якщо ви самі та плануєте гуляти містом досхочу, можете розташовуватися у комфортних хостелах, пари можуть обрати для себе затишне гніздечко з видом на центр міста, або скористатися готелями, які пропонують капсульний відпочинок з безліччю романтичних послуг. Ми обрали декілька найкращих варіантів житла в Коломиї для вас.

Like Hotel – гарний готель з натяком на історію в дизайнах. Його номери включають затишні каміни, двоспальні ліжка, плоскі екрани та невеликі балкончики. Готель знаходиться в центрі міста та має чудове розташування для відвідування популярних атракцій. Вартість номерів стартує від 536 грн за ніч.

Готель Писанка – ще одна прикраса центра міста, яка подарує зручне розташування та комфорт. В готелі можна замовити сніданок та вибрати зручний номер з 24 доступних. Номери мають балкони та зони відпочинку. Ціни на номери у вересні починаються від 743 грн за добу.

Elite Loft Apart – сімейні апартаменти з металевими плетеними балкончиками та видом на місто. Номери дуже комфортабельні та мають просторі кухні. Апартаменти мають одну спальню з двоспальним ліжком та двомісний диван у вітальні. Ціна за одну ніч в апартаментах починається з 1526 грн.

New Line Hos – комфортабельний хостел, що розташовано поруч з музеєм гуцульщини. Хостел має як сімейні номери, двомісні номери, так і ліжка в загальному номері гуртожитку. Ціни на розміщення стартують від 200 грн за ніч.

City Hostel – хостел розташовано поблизу центра міста. Є спільна кухня й спільна зона відпочинку. Номери охоплюють сімейні та парні варіанти, а також ліжка в спільному гуртожитку. Ціни на зупинку починаються з 200 грн.

Гарного вам осіннього вікенду в Коломиї, а ми вже ділилися з вами корисними новинами про місця для цікавих вихідних поруч з Києвом та ТОП 5 місць для відвідування Західної України.