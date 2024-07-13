ТОП 5 мест в Закарпатье, которые стоит посетить этим летом для отдыха
Отдых в Закарпатье будет каждый год разнообразным. Большое количество интересных и колоритных локаций позволяет выбрать место по своему вкусу и бюджету. Единственное, что будет доступно одинаково для всех – это невероятная живописная картина за окном и природные сокровища (озера, водопады, горные смотровые площадки). На этот раз мы предлагаем поставить галочки в ТОП 5 мест Закарпатья обязательных для посещения.
Селиская сыроварня
Место, где можно отдохнуть душой, телом, порадовать желудок и взбодрить вкусовые рецепторы. Уже 30 лет в поселке Хустского района Закарпатской области производят крафтовые эко сыры. Принимая за основу натуральное карпатское свежее молоко и натуральные закваски сыровары колдуют над головками сыра, чтобы угостить своих посетителей и отправить натуральный продукт в магазины.
Территория сыроварни – это всегда оживленная площадка, ведь здесь проводятся тематические праздники, фестивали, концерты и летние дегустации под открытым небом. В ароматный сыр предлагается и дегустация Закарпатских вин, что в сочетании вызывает море бурных положительных эмоций. Сыровой приглашает туристов и на экскурсию, где гости узнают много секретов и тонкостей в изготовлении сыра.
Колочево
Поселок Колочава Закарпатской области можно исследовать не один отпуск, ведь на 15 км вытянутой территории находится:
- Музей архитектуры "Старая деревня"
- Колочаевская узкоколейка
- Колочаевский бокораш
- "Чешская школа" и "Советская школа"
- Историко–военный музей "Линия Арпада"
- Бункер Штайера
- Музей "Воинам-интернационалистам"
- Музей и церкви Святого Духа
- Музей-колыба "Фауна Закарпатья"
Даже, когда все галочки в аттракциях поставлены, вас будут ожидать естественные чудеса такие как "Птицеопарк" и лесные тропы с смотровыми площадками. Располагаясь на территории Национального природного парка "Синевир", поселок стал домом для 5 рек (Стримба, Дарвайка, Барвинок, Красная и Роза), поэтому вам обязательно будет где покупаться, загореть, вдохновляться чистым горным воздухом и устроить терапевтический релакс отдых.
Солотвино
Поселок Солотвино известен своими целебными озерами и лечебными грязями. Но отдых не заканчивается оздоровительными процедурами. Поселок давно полюбился туристам и для гостей здесь настоящий колоритный Карпатский рай.
Раскидистые виды воды, гор и неба служат отдельной терапией для души. В Солотвино организуют велотуры, конные прогулки, пешие походы, здесь возможна рыбалка и отдых прямо посреди воды на лодках или катамаранах.
Пользу Солотвинских озер сравнивают со свойствами мертвого моря. Среди многих предложений отдыха вы можете найти спа–комплексы, которые предлагают омолаживающие процедуры и дополнительные развлечения для отдыха. Солотвино подходит как для путешествия семьей, так и для романтического побега в неделю, а также аутентичного отдыха в палатке.
Водопад Шипот
Водопады Закарпатья – это природные сокровища Украины, которые могут конкурировать со многими зарубежными природными локациями. Купаться в водопаде летом отдельное удовольствие и пополнение вашей энергии. Бурная вода вызывает эмоциональный фейерверк, дарит состояние радости и бодрости.
Водопад Шипот – один из самых известных водопадов Украины. Его пяти каскадный спуск образует живописную картину-холст, которая разрисовывает, каждую минуту по новому, вода. А еще у водопада есть свой музыкальный ряд. Весной и летом играет целый оркестр, громкую мелодию которого слышно за сотни метров.
Ближайший поселок к водопаду Шипот – поселок Пилипец. Также удобным стартом к водопаду будет железнодорожная станция Воловец. На самом деле у известного водопада Шипот есть брат, он расположен выше по течению и зовут его Верхний Шипот. Летом можно узнать расписание тематических праздников и фестивалей, проводимых у верхнего спуска. Особенно ярко и ярко здесь отмечают праздник Ивана Купала.
Озеро Синевир
Красота Карпатского озера Синевир зафиксирована на многих плакатах и открытках. Это место, которое нельзя пропустить и увидеть каждому. Поднявшись на высоту в 1000 м над уровнем моря, вы будете вдохновляться водной жемчужиной, образовавшейся более 10 000 лет назад. Подземные воды, питающие озеро Синевир, обладают своими целебными свойствами и держат воду постоянно прохладной от 10 до 13 градусов по Цельсию. В окрестностях озера обитают редкие животные, которых можно увидеть на расстоянии протянутой руки. Туристы путешествуют сюда, чтобы устроить незабываемый кемпинг, насладиться пешими походами и вдохновляться чистым воздухом вволю. Также у озера есть деревянные домики для комфортного ночлега и вкусненькая хижина, где вы сможете отведать невероятный бограч.
Для въезда в Национальный парк и озеро существует небольшой денежный сбор, это сделано для содержания большой природной территории в чистоте и порядке.