ТОП 5 мест в Закарпатье, которые стоит посетить этим летом для отдыха

Отдых в Закарпатье будет каждый год разнообразным. Большое количество интересных и колоритных локаций позволяет выбрать место по своему вкусу и бюджету. Единственное, что будет доступно одинаково для всех – это невероятная живописная картина за окном и природные сокровища (озера, водопады, горные смотровые площадки). На этот раз мы предлагаем поставить галочки в ТОП 5 мест Закарпатья обязательных для посещения.

Селиская сыроварня

Вкусность натурального сыра – дегустации в селе. Источник: https://www.facebook.com/

Место, где можно отдохнуть душой, телом, порадовать желудок и взбодрить вкусовые рецепторы. Уже 30 лет в поселке Хустского района Закарпатской области производят крафтовые эко сыры. Принимая за основу натуральное карпатское свежее молоко и натуральные закваски сыровары колдуют над головками сыра, чтобы угостить своих посетителей и отправить натуральный продукт в магазины.

Территория сыроварни – это всегда оживленная площадка, ведь здесь проводятся тематические праздники, фестивали, концерты и летние дегустации под открытым небом. В ароматный сыр предлагается и дегустация Закарпатских вин, что в сочетании вызывает море бурных положительных эмоций. Сыровой приглашает туристов и на экскурсию, где гости узнают много секретов и тонкостей в изготовлении сыра.

Колочево

Ваша локация для насыщенного и активного отдыха на Закарпатье. Источник: http://kolochava.com/

Поселок Колочава Закарпатской области можно исследовать не один отпуск, ведь на 15 км вытянутой территории находится:

Музей архитектуры "Старая деревня"

Колочаевская узкоколейка

Колочаевский бокораш

"Чешская школа" и "Советская школа"

Историко–военный музей "Линия Арпада"

Бункер Штайера

Музей "Воинам-интернационалистам"

Музей и церкви Святого Духа

Музей-колыба "Фауна Закарпатья"

Даже, когда все галочки в аттракциях поставлены, вас будут ожидать естественные чудеса такие как "Птицеопарк" и лесные тропы с смотровыми площадками. Располагаясь на территории Национального природного парка "Синевир", поселок стал домом для 5 рек (Стримба, Дарвайка, Барвинок, Красная и Роза), поэтому вам обязательно будет где покупаться, загореть, вдохновляться чистым горным воздухом и устроить терапевтический релакс отдых.

Солотвино

Комфортабельный отдых в Солотвино на территории спа-отеля Лотос. Источник: https://www.booking.com/ Lotus/Spa Hotel Solotvino

Поселок Солотвино известен своими целебными озерами и лечебными грязями. Но отдых не заканчивается оздоровительными процедурами. Поселок давно полюбился туристам и для гостей здесь настоящий колоритный Карпатский рай.

Раскидистые виды воды, гор и неба служат отдельной терапией для души. В Солотвино организуют велотуры, конные прогулки, пешие походы, здесь возможна рыбалка и отдых прямо посреди воды на лодках или катамаранах.

Пользу Солотвинских озер сравнивают со свойствами мертвого моря. Среди многих предложений отдыха вы можете найти спа–комплексы, которые предлагают омолаживающие процедуры и дополнительные развлечения для отдыха. Солотвино подходит как для путешествия семьей, так и для романтического побега в неделю, а также аутентичного отдыха в палатке.

Водопад Шипот

Пять ступеней водопада Шипот – стоит увидеть в Украине. Источник: https://uk.wikipedia.org/

Водопады Закарпатья – это природные сокровища Украины, которые могут конкурировать со многими зарубежными природными локациями. Купаться в водопаде летом отдельное удовольствие и пополнение вашей энергии. Бурная вода вызывает эмоциональный фейерверк, дарит состояние радости и бодрости.

Водопад Шипот – один из самых известных водопадов Украины. Его пяти каскадный спуск образует живописную картину-холст, которая разрисовывает, каждую минуту по новому, вода. А еще у водопада есть свой музыкальный ряд. Весной и летом играет целый оркестр, громкую мелодию которого слышно за сотни метров.

Ближайший поселок к водопаду Шипот – поселок Пилипец. Также удобным стартом к водопаду будет железнодорожная станция Воловец. На самом деле у известного водопада Шипот есть брат, он расположен выше по течению и зовут его Верхний Шипот. Летом можно узнать расписание тематических праздников и фестивалей, проводимых у верхнего спуска. Особенно ярко и ярко здесь отмечают праздник Ивана Купала.

Озеро Синевир

Магическая красота природы Украины – озеро Синевир, Закарпатье. Источник: https://synevyr-park.in.ua/

Красота Карпатского озера Синевир зафиксирована на многих плакатах и открытках. Это место, которое нельзя пропустить и увидеть каждому. Поднявшись на высоту в 1000 м над уровнем моря, вы будете вдохновляться водной жемчужиной, образовавшейся более 10 000 лет назад. Подземные воды, питающие озеро Синевир, обладают своими целебными свойствами и держат воду постоянно прохладной от 10 до 13 градусов по Цельсию. В окрестностях озера обитают редкие животные, которых можно увидеть на расстоянии протянутой руки. Туристы путешествуют сюда, чтобы устроить незабываемый кемпинг, насладиться пешими походами и вдохновляться чистым воздухом вволю. Также у озера есть деревянные домики для комфортного ночлега и вкусненькая хижина, где вы сможете отведать невероятный бограч.

Для въезда в Национальный парк и озеро существует небольшой денежный сбор, это сделано для содержания большой природной территории в чистоте и порядке.