ТОП 5 місць на Закарпатті, які варто відвідати цього літа для відпочинку

Відпочинок на Закарпатті буде кожного року різноманітним. Велика кількість цікавих та колоритних локацій дозволяє вибрати місцевість на свій смак та бюджет. Єдине, що буде доступно однаково для всіх – це неймовірна мальовнича картина за вікном та природні скарби (озера, водоспади, гірські оглядові майданчики). Цього разу ми пропонуємо поставити галочки з ТОП 5 місць Закарпаття обов’язкових для відвідування.

Селиська сироварня

Смакота натурального сиру – дегустації у Селиській сироварні. Джерело: https://www.facebook.com/

Місце, де можна відпочити душею, тілом, ще й порадувати шлунок та збадьорити смакові рецептори. Вже 30 років у селищі Хустського району Закарпатської області виготовляють крафтові еко сири. Беручи за основу натуральне карпатське свіже молоко та натуральні закваски сировари чаклують над голівками сиру, щоб почастувати своїх відвідувачів та відправити натуральний продукт до магазинів.

Територія сироварні – це завжди жвавий майданчик, адже тут проводяться тематичні свята, фестивалі, концерти та літні дегустації просто неба. До ароматного сиру пропонується й дегустація Закарпатських вин, що в поєднанні викликає море бурхливих позитивних емоцій. Сироварня запрошує туристів й на екскурсію, де гості дізнаються багато секретів і тонкощів у виготовленні сиру.

Колочава

Ваша локація для насиченого та активного відпочинку на Закарпатті. Джерело: http://kolochava.com/

Селище Колочава Закарпатської області можна досліджувати не одну відпустку, адже на 15 км витягнутої території розташовано:

Музей архітектури "Старе село"

Колочаївська вузькоколійка

Колочаївський бокораш

"Чеська школа" та "Радянська школа"

Історико–військовий музей "Лінія Арпада"

Бункер Штаєра

Музей "Воїнам-інтернаціоналістам"

Музей і церкві Святого Духа

Музей-колиба "Фауна Закарпаття"

Навіть, коли усі галочки в атракціях поставлені, на вас очікуватимуть природні дива такі як "Птахопарк" і лісові тропи з оглядовими майданчиками. Розташовуючись на території Національного природного парку "Синевир", селище стало домом аж для 5 річок (Стримба, Дарвайка, Барвінок, Красна і Ружа), тож вам обов’язково буде де покупатися, засмагнути, надихатися чистим гірським повітрям та влаштувати терапевтичний релакс відпочинок.

Солотвино

Комфортабельний відпочинок у Солотвино на території спа-готелю Лотос. Джерело: https://www.booking.com/ Lotus/Spa Hotel Solotvino

Селище Солотвине відоме своїми цілющими озерами та лікувальними грязями. Та відпочинок не закінчується оздоровчими процедурами. Селище давно полюбились туристам і для гостей тут справжній колоритний Карпатський рай.

Розкидисті краєвиди води, гір і неба слугують окремою терапією для душі. В Солотвино організовують велотури, кінні прогулянки, піші походи, тут можлива риболовля і відпочинок просто посеред води на човнах або катамаранах.

Користь Солотвинських озер порівнюють з властивостями мертвого моря. Серед багатьох пропозицій відпочинку ви можете знайти й спа-комплекси, які пропонують омолоджувальні процедури та додаткові розваги для відпочинку. Солотвино підходить, як для подорожі сім’єю, так і для романтичної втечі на тиждень, а також аутентичного відпочинку у наметі.

Водоспад Шипіт

П'ять сходинок водоспаду Шипіт – варто побачити в Україні. Джерело: https://uk.wikipedia.org/

Водоспади Закарпаття це природні скарби України, які можуть конкурувати з багатьма закордонними природними локаціями. Купатися у водоспаді влітку окреме задоволення та поповнення вашої енергії. Бурхлива вода викликає емоційний феєрверк, дарує стан радості та бадьорості.

Водоспад Шипіт – один з найвідоміших водоспадів України. Його п’яти каскадний спуск утворює мальовничу картину-полотно, яке розмальовує, кожної хвилини по новому, вода. А ще водоспад має свій музичний ряд. Весною та літом грає цілий оркестр, гучну мелодію якого чути за сотні метрів.

Найближче селище до водоспаду Шипіт – селище Пилипець. Також зручним стартом до водоспаду буде залізнична станція Воловець. Насправді у відомого водоспаду Шипіт є брат, він розташований вище по течії і звати його Верхній Шипіт. Влітку можна дізнатися розклад тематичних свят і фестивалів, які проводяться біля верхнього спуску. Особливо колоритно і яскраво тут відзначають свято Івана Купала.

Озеро Синевир

Магічна краса природи України – озеро Синевир, Закарпаття. Джерело: https://synevyr-park.in.ua/

Краса Карпатського озера Синевир зафіксована на багатьох плакатах та вітальних листівках. Це місце, яке не можна пропустити та варто побачити кожному. Піднявшись на висоту в 1000 м над рівнем моря ви будете надихатися водною перлиною, яка утворилася понад 10 000 років тому. Підземні води, які живлять озеро Синевир мають свої цілющі властивості, та тримають воду постійно прохолодною від 10 до 13 градусів за Цельсієм. В околицях озера мешкають рідкісні тварини, яких можна побачити на відстані простягнутої руки. Туристи мандрують сюди, щоб влаштувати незабутній кемпінг, насолодитися пішими походами та надихатися чистим повітрям досхочу. Також біля озера є дерев’яні будиночки для комфортної ночівлі та смачненька колиба, де ви зможете посмакувати неймовірний бограч.

Для в’їзду до Національного парку та озера існує невеликий грошовий збір, це зроблено для утримання великої природної території в чистоті й порядку.