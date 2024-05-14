Ударів буде більше: змінився графік магнітних бур з 14 по 19 травня

Тиждень, що почався 13 травня, ознаменувався потужною магнітною бурею, сила якої становила вісім балів. Цей геомагнітний шторм розтягнеться на кілька діб.

Згідно з даними сервісу Meteoagent, 14 травня триває семибальний геомагнітний шторм, 15 травня буря знизиться 5 балів, проте все ще буде небезпечною для метеозалежних та для людей з хронічними захворюваннями.

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Магнітні бурі травень 2024

Чи є магнітна буря. Джерело: meteoagent.com/solar-activity Чи є магнітна буря. Джерело: meteoagent.com/solar-activity

Дію геомагнітних бур можуть відчувати не лише метеозалежні. Геомагнітні шторми можуть викликати втому, головний біль, яскраву реакцію на стрес, запаморочення, безсоння або навпаки сонливість.

Деякі люди відчувають стрибки тиску та дискомфорт у суглобах. Зазвичай ці симптоми з’являються у метеозалежних людей, ними часто є літні люди або ті, хто має хронічні захворювання.

Під час дії магнітних бур аби зменшити прояви перелічених симптомів, треба дотримуватися декількох правил.

Для початку, спробуйте уникати джерел стресу. Менше дивіться поганих новин, уникайте сварок та більше часу приділяйте релаксу. Нехай організм відпочине та набереться сил.

Частіше проводьте час на свіжому повітрі, гуляйте у місцевому парку або навіть у власному дворі.

Немає можливості гуляти – провітрюйте приміщення. Проте не забувайте виходити в іншу кімнату або тепло вдягатися, аби не переохолодитися.

Зменште вживання кави протягом дня або замініть її на безкофеїнову.

Створіть приблизний графік вашого дня і дотримуйтеся його. Якщо ваш організм звикне до того, що ви завжди лягаєте, прокидаєтесь і їсте приблизно в один час, йому буде простіше налаштувати внутрішні механізми. Скоріше за все, вже незабаром ви забудете про безсоння та різку втрату сил.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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