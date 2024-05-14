Ударов будет больше: изменился график магнитных бурь с 14 по 19 мая

Неделя, начавшаяся 13 мая, ознаменовалась мощной магнитной бурей, сила которой составляла восемь баллов. Этот геомагнитный шторм растянется на несколько дней.

Согласно данным сервиса Meteoagent, 14 мая идет семибалльный геомагнитный шторм, 15 мая буря снизится 5 баллов, однако все еще будет опасна для метеозависимых и для людей с хроническими заболеваниями.

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Магнитные бури май 2024

Есть ли магнитная буря. Источник: meteoagent.com/solar-activity

Действие геомагнитных бурь могут ощущать не только метеозависимые. Геомагнитные штормы могут вызвать усталость, головные боли, яркую реакцию на стресс, головокружение, бессонницу или наоборот сонливость.

Некоторые люди испытывают скачки давления и дискомфорт в суставах. Обычно эти симптомы появляются у метеозависимых людей, ими часто пожилые люди или те, кто имеет хронические заболевания.

Во время действия магнитных бурь чтобы уменьшить проявления перечисленных симптомов, нужно соблюдать несколько правил.

Для начала, попробуйте избегать источников стресса. Меньше смотрите плохие новости, избегайте ссор и больше времени уделяйте релаксу. Пусть организм отдохнет и наберется сил.

Почаще проводите время на свежем воздухе, гуляйте в местном парке или даже в собственном дворе.

Нет возможности гулять – проветривайте помещение. Однако не забывайте выходить в другую комнату или одеваться тепло, чтобы не переохладиться.

Уменьшите употребление кофе в течение дня или замените его безкофеиновым.

Создайте приблизительный график вашего дня и придерживайтесь его. Если ваш организм привыкнет к тому, что вы всегда ложитесь, просыпаетесь и едите примерно в одно время, ему будет проще настроить внутренние механизмы. Скорее всего, уже скоро вы забудете о бессоннице и резкой потере сил.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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