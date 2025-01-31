Вченим вдалось розшифрувати папірус Римської епохи віком 1900 років: чим унікальний

Дослідники розшифрували унікальний 1900-річний папірус, який містить детальний опис судового процесу періоду римського панування в Ізраїлі. Як повідомляє Live Science, ця знахідка проливає світло на кримінальні справи того часу і допомагає відповісти на питання про рабовласництво в регіоні.

У 2014 році дослідники виявили найдовший грецький папірус, знайдений у Юдейській пустелі. Спочатку документ помилково вважали набатейським — давнім арабським діалектом. Однак експертка з папірусів Ханна Коттон із Єврейського університету в Єрусалимі швидко визначила, що текст написаний саме грецькою мовою. Про це пише Live Science.

Протягом наступних десяти років команда науковців ретельно розшифровувала 133-рядковий текст, що містить нотатки для прокурора, який готувався до судового розгляду перед римськими чиновниками. Вчені встановили, що цей документ датується періодом правління імператора Адріана (117–138 рр. н. е.), напередодні повстання Бар-Кохби у 132 році.

Співавтор дослідження Авнер Екер, епіграфіст із Єврейського університету, зазначив: "Це найбільш документована римська судова справа з Юдеї, окрім процесу над Ісусом."

Судова справа стосувалася двох осіб — Гадаліаса і Саулоса, які фальсифікували документи щодо продажу та звільнення рабів, намагаючись ухилитися від сплати римських податків.

Анна Долганов, експертка з папірусів Австрійської академії наук, пояснює: "У Римській імперії підробка документів та податкове шахрайство каралися суворо — від каторжних робіт до смертної кари."

У папірусі також міститься нотатки одного прокурора іншому, що дає уявлення про стратегію обвинувачення.

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Частина сувою втрачена, що ускладнює розуміння всіх деталей справи. Невідомо, де саме проходив суд, чи були обвинувачені римськими громадянами та яке рішення винесли.

Однак папірус дає відповідь на дискусійне питання: чи володіли стародавні євреї рабами? Документ підтверджує, що принаймні одна єврейська сім’я — Саулоса і його батька — утримувала кількох рабів. Водночас неясно, чи були ці раби євреями.

Ймовірно, судовий розгляд перервався через повстання Бар-Кохби, а власник сувою, рятуючись, приховав його в печерах Юдейської пустелі. Там документ пролежав майже два тисячоліття поряд із іншими сувоями Мертвого моря.

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