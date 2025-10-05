За скільки хвилин після поштовху землетрус може дістатися Києва: науковець розкрив деталі

У разі сильного землетрусу потужна сейсмічна хвиля може досягти Києва приблизно за п’ять хвилин. Як пояснює фахівець, кількість землетрусів на території України протягом останніх кількох століть залишається відносно стабільною.

Про це у коментарі виданню "Телеграф" повідомив провідний науковий співробітник Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України, доктор фізико-математичних наук Дмитро Гринь. Більша частина країни лежить на Українському кристалічному щиті, тому сейсмічна активність тут не надто висока.

Найближча зона, де відбуваються глибокі землетруси, – це Вранча в Румунії. Саме звідти походить більшість поштовхів, які іноді відчуваються на території України. Зокрема, саме румунський землетрус у 1977 році спричинив коливання будівель у Києві.

Найвідчутніший вплив на територію України має саме сейсмічна зона Вранча, однак вона не єдина. У Чорному морі періодично спостерігаються підземні коливання магнітудою до 3–4 балів. Ще один активний осередок –Карпати. За словами науковця, державні будівельні норми виділяють цей регіон окремо через підвищену сейсмічну активність. Карпатські гори – геологічно молоде утворення, тому тут тривають тектонічні рухи, що спричиняють поверхневі землетруси. Такі поштовхи зазвичай відчуваються лише місцевими жителями й рідко виходять за межі регіону.

Додаткові точки активності виявлені також у межах Українського кристалічного щита – зокрема, на Полтавщині та в районі Кривого Рогу. Хоча раніше ці території вважали відносно стабільними, сучасні сейсмодатчики зафіксували тут підземні поштовхи силою до 4–4,5 бала.

Дмитро Гринь підкреслює, що людина, яка зуміє створити метод точного передбачення землетрусів, без сумніву стане лауреатом Нобелівської премії. Наразі жодна держава світу не володіє такими технологіями. За словами вченого, перша хвиля землетрусу – найменш небезпечна, але найшвидша – долітає від румунської зони Вранча до Києва приблизно за дві хвилини.

"Натомість остання, поверхнева хвиля має найбільшу руйнівну силу, адже несе в собі значну енергію. Вона досягає столиці орієнтовно за п’ять хвилин", – пояснив сейсмолог.

На атомних електростанціях, за словами Гриня, функціонує спеціальна система моніторингу, яка здатна вчасно зафіксувати підземні поштовхи та забезпечити оперативне реагування. Для звичайних громадян цей проміжок часу є надто коротким, щоб підготуватися. Попри те, що потужні землетруси в Україні трапляються рідко, науковець наголошує: населення потрібно навчати базових дій і правил безпеки під час сейсмічної активності.

