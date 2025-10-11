Вчені зафіксували тривожні зміни у водах Північної Атлантики: чим загрожує людству

У Північній Атлантиці фіксують незвичні процеси, які можуть свідчити про початок небезпечних змін у глобальній кліматичній системі. Як повідомляє журнал Science Advances, нове дослідження показало, що велика океанічна циркуляція, яка впливає на температуру в Європі та на східному узбережжі Північної Америки, демонструє ознаки помітного ослаблення.

За інформацією Daily Galaxy йдеться про Північноатлантичний субполярний кругообіг — систему течій, що переносить тепло з тропіків на північ. Саме завдяки їй зими в Лондоні чи Нью-Йорку значно м’якші, ніж могли б бути без цього природного "теплового двигуна".

Цікаво, що попереджувальні сигнали дослідники виявили не за допомогою супутників, а завдяки аналізу річних кілець морських молюсків, похованих під морським дном. Ці довгоживучі істоти, зокрема океанський квахог, залишають на своїх мушлях шари, подібні до кілець дерев, у яких зберігається хімічна історія океану. Вивчивши їх, науковці з Ексетерського університету відтворили кліматичні умови за кілька століть і виявили два чіткі періоди дестабілізації океанічних течій — до 1920-х років та з середини ХХ століття, який триває й досі.

Керівниця дослідження, докторка Беатріс Арельяно Нава, зазначила, що отримані дані свідчать про втрату стабільності Північної Атлантики. За її словами, система може наближатися до критичного порогу, після якого відновлення стане неможливим.

Історичні паралелі теж викликають занепокоєння. На початку XIV століття Європа пережила Малий льодовиковий період, коли навіть незначне зниження середньої температури призвело до замерзання річок, неврожаїв і тривалих суворих зим. Нові результати вказують, що схожий процес може повторитися, якщо океанічна циркуляція продовжить слабшати.

Хоча нинішній клімат тепліший і складніший, можливе посилення холодних періодів, зростання кількості опадів та підвищення рівня моря, особливо вздовж узбережжя США. Навіть без повного колапсу, істотне уповільнення циркуляції здатне вплинути на клімат усієї північної півкулі.

Північноатлантичний вир є частиною більшої системи — Атлантичної меридіональної циркуляції (AMOC), яку часто порівнюють із гігантським конвеєром, що переносить теплу воду з екватора на північ, де вона охолоджується, занурюється і повертається на південь. Проте цей баланс зараз порушується через танення льодовиків у Гренландії та Арктиці: велика кількість прісної води зменшує солоність океану, ускладнюючи його вертикальні потоки.

Докторка Нава наголошує, що така тенденція може спричинити "ланцюгову реакцію" кліматичних змін: частіші екстремальні погодні явища, різкі сезонні контрасти в Європі та збої у глобальних моделях опадів.

Хоч океани не замерзнуть миттєво, науковці попереджають — подальше ослаблення AMOC здатне змінити кліматичну рівновагу всієї планети, впливаючи на врожаї, шторми й погодні цикли. Дослідники підкреслюють, що поки система ще не зазнала повного обвалу, але ознаки нестабільності зростають.

"Швидке скорочення викидів парникових газів — це найефективніший спосіб запобігти катастрофічним змінам у Північній Атлантиці", — підсумувала докторка Нава.

