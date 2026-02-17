Науковці розкрили секрети поховання кельтського принца Глауберга (фото)

Поховання так званого принца з Глауберга вважається однією з найвизначніших археологічних знахідок залізної доби в Центральній Європі. Гробницю, датовану V століттям до н. е., відкрили у 1996 році поблизу пагорба Glauberg в землі Гессен, Німеччина.

Поховання належить до перехідного етапу між пізньою гальштатською та ранньою латенською культурами — періоду глибоких соціальних трансформацій і становлення нового художнього стилю у кельтському світі. Про це пише Arkeonews.

Особливу увагу дослідників привернула пісковикова статуя в людський зріст, знайдена поряд із курганом. Це одна з найдавніших відомих антропоморфних кам’яних скульптур кельтів у Європі. Фігура зображує чоловіка у характерному вбранні: на ньому торк (металева шийна прикраса), щит і меч — атрибути, що свідчать про високий статус та, ймовірно, належність до правлячої еліти.

Найбільш дискусійною деталлю став головний убір. Його форма інколи викликає популярні порівняння з "вухами", однак більшість учених вважає, що це стилізована корона з омели. У кельтських віруваннях омела мала сакральне значення та асоціювалася з духовною силою. Саме тому дослідники припускають, що похований у Глауберзі чоловік міг поєднувати функції політичного лідера і релігійного діяча.

Радіовуглецевий аналіз і типологія знайдених артефактів дозволили датувати поховання приблизно 480–450 роками до н. е. Цей період знаменував перехід від гальштатських традицій до культурної системи Ла-Тен, коли кельтські еліти почали активніше демонструвати свій статус через мистецтво, символіку та монументальні споруди.

Усередині поховальної камери археологи виявили багатий інвентар: золоті прикраси, ретельно виготовлену зброю та імпортні предмети. Останні свідчать про широкі торговельні контакти кельтів із різними регіонами Європи ще у залізну добу.

Гробниця була частиною масштабного комплексу, до якого входили інші кургани, процесійні шляхи та укріплені ділянки. Це дає підстави вважати Глауберг важливим політичним і ритуальним центром свого часу.

Сьогодні більшість знахідок із цього археологічного комплексу представлена в музеї Keltenwelt am Glauberg, де вони допомагають глибше зрозуміти роль кельтської знаті та особливості влади в добу заліза.

