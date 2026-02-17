Погребение так называемого принца из Глауберга считается одной из самых выдающихся археологических находок железных суток в Центральной Европе. Гробницу, датированную V веком до н. э., открыли в 1996 году близ холма Glauberg в земле Гессен, Германия.

Погребение относится к переходному этапу между поздней гальштатской и ранней латенской культурами – периода глубоких социальных трансформаций и становления нового художественного стиля в кельтском мире. Об этом пишет Arkeonews.

Особое внимание исследователей привлекла песчаная статуя в человеческий рост, найденная рядом с курганом. Это одна из самых древних известных антропоморфных каменных скульптур кельтов в Европе. Фигура изображает мужчину в характерном наряде: на нем торк (металлическое шейное украшение), щит и меч — атрибуты, свидетельствующие о высоком статусе и, вероятно, принадлежности к правящей элите.

Наиболее дискуссионной деталью стал головной убор. Его форма иногда вызывает популярные сравнения с "ушами", однако большинство ученых считают, что это стилизованная корона из омелы. В кельтских верованиях омела имела сакральное значение и ассоциировалась с духовной силой. Именно поэтому исследователи предполагают, что похороненный в Глауберге мужчина мог совмещать функции политического и религиозного деятеля.

Радиоуглеродный анализ и типология найденных артефактов позволили датировать погребение примерно 480-450 годами до н. э. Этот период знаменовал переход от гальштатских традиций к культурной системе Ла-Тен, когда кельтские элиты начали активнее демонстрировать свой статус через искусство, символику и монументальные сооружения.

Внутри погребальной камеры археологи нашли богатый инвентарь: золотые украшения, тщательно изготовленное оружие и импортные предметы. Последние свидетельствуют о широких торговых контактах кельтов с разными регионами Европы еще в железные сутки.

Гробница была частью масштабного комплекса, в который входили другие курганы, процессийные пути и укрепленные участки. Это дает основание считать Глауберга важным политическим и ритуальным центром своего времени.

Сегодня большинство находок из этого археологического комплекса представлено в музее Keltenwelt am Glauberg, где они помогают глубже понять роль кельтской знати и особенности власти в эпоху железа.

