Вчені розкрили походження культового англосаксонського шолома, знайденого у Данії: висновки вразили

Знаменитий шолом VII століття із Саттон Гу в Англії, можливо, походить із південної Скандинавії. Таку гіпотезу висунули дослідники після нещодавнього відкриття в Данії.

Археологи виявили на данському острові Таасінге бронзовий штамп, який, ймовірно, використовували для обробки металу. На ньому зображено воїна верхи на коні. Цей мотив напрочуд схожий на орнамент, вибитий на церемоніальному шоломі із Саттон Гу, знайденому в 1939 році в англосаксонському похованні на кораблі у Східній Англії. Про це пише Live Science.

Подібні зображення також виявлено на шоломах зі Швеції та ювелірних виробах із південної Німеччини. Це дає підстави припускати, що шолом із Саттон Гу міг бути або родинною реліквією, або дипломатичним подарунком з одного з цих регіонів.

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Петер Пентц, археолог та куратор Національного музею Данії, вважає, що такий мотив пов’язаний з аристократією. Він зазначає, що дворяни тих часів зазвичай їздили в бій на конях.

Штамп, знайдений приблизно два роки тому на Таасінге, був частиною металургійної майстерні. Наразі його експонують у музеї.

Шолом із Саттон Гу — це поєднання північноєвропейського та римського стилів. Він був відновлений із численних фрагментів, знайдених під час розкопок. Окрім шолома, там також виявили музичні інструменти, ювелірні прикраси, зброю та обладунки.

Шолом і його характерна маска обличчя стали символами англосаксонської культури, що сформувалася в ранньосередньовічній Англії завдяки переселенцям із сучасних територій Німеччини та Данії.

Історик Хелен Джіттос з Оксфордського університету вважає, що схожість мотивів на штампі та шоломі свідчить про тісний зв'язок військової еліти Північної Європи. Вона припускає, що деякі англосаксонські дворяни могли воювати як найманці за Візантійську імперію.

Археолог Говард Вільямс із Честерського університету вважає, що знайдений штамп є найближчим аналогом до мотивів коня і воїна на шоломі з Саттон Гу. На його думку, шолом міг бути виготовлений у південній Скандинавії наприкінці VI або на початку VII століття, або ж він був сильно під впливом художнього стилю цього регіону.

Ці нові дані підкреслюють широку розповсюдженість мотиву коня і воїна на території Північної Європи того часу. Відкриття штампа може допомогти по-новому осмислити походження одного з найвідоміших англосаксонських артефактів.

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