Вчені визначили вік, в якому людина почуває себе найбільш нещасною

У розвинених країнах існує тенденція, коли люди відчувають себе найбільш нещасними у віці 47 років і 2 місяців. Проте досягнувши 48 років і 2 місяців, це почуття нібито змінюється на протилежне.

Такий висновок був зроблений Девідом Бланчфлауером, професором економіки з Коледжу Дартмут у США, який провів аналіз даних зі 132 країн по всьому світу. Це свідчить про те, що криза середнього віку не є міфом. Про це пише Gazeta.ua.

Згідно з дослідженнями економіста Бланчфлауера, емоційний добробут людини протягом життя можна зобразити у вигляді кривої, що нагадує форму букви U. Ця крива показує зміну рівня щастя з віком, де найнижча точка щастя досягається приблизно у 47-48 років.

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"Відчай накочує поступово, з віком. Це відчуття приходить, зокрема, через усвідомлення старості, що настає. Коли людина схильна підбивати деякі життєві підсумки. У цей період її багато що розчаровує, не дозволяючи відчувати задоволення від життя і свого оточення. Гризе і можлива відсутність перспектив на роботі або незадоволеність своїм фінансовим становищем. Крім того, до 40 років більш помітним стає зниження рівня тестостерону в чоловіків і естрогену в жінок", – пояснює Бланчфлауер.

У цьому віковому періоді багато хто відчуває найменше задоволення від життя, незалежно від місця проживання чи стану здоров’я.

Проте не варто опускати руки, адже з часом відчуття щастя має тенденцію до відновлення, запевняє фахівець.

"Максимальна точка "кривої щастя", тобто вік, у якому людина почувається найщасливішою, настає спочатку у 20, а потім у 70 років. Тобто після кризи середнього віку (47-48 років) настануть кращі часи. Тому, що з роками людина стає мудрішою", – зазначає Бланчфлауер.

З віком люди починають менше зациклюватися на матеріальних цінностях та кар’єрному просуванні, натомість більше цінують час, проведений з родиною та друзями. Вони знаходять час для хобі та заслуженого відпочинку. Щоб прискорити вихід з життєвої кризи та покращити настрій, Бланчфлауер рекомендує дотримуватися здорового сну, активності та збалансованого харчування.

Нагадаємо, раніше UAportal писав про науковця, який стверджує, що люди здатні прожити до 1000 років.

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