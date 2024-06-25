Прорив у сфері нанотехнологій: науковець стверджує, що люди здатні прожити до 1000 років

Концепція вічно молодого тіла завжди приваблювала уяву людей, і, судячи з останніх коментарів Реймонда Курцвейла, ми можемо наближатися до прориву, який дозволить людям прожити до тисячі літ. Його остання книга та серія публікацій у журналі Wired висвітлюють потенціал нанотехнологій у цій сфері.

Курцвейл зокрема розглядає застосування синтетичних палив, отриманих з переробленого пластику, які можуть радикально змінити наше розуміння процесів старіння. Він вважає, що з допомогою нанороботів ми зможемо контролювати відновлення клітин, виправляти помилки у їх розподілі та регенерації, що призводить до збільшення вікових змін.

Вчений підкреслює, що після 30 років рівень тестостерону у чоловіків падає на приблизно 1% щороку, але з новими антивіковими техніками, спрямованими на виправлення цих клітинних відхилень, можна істотно покращити тривалість та якість життя. Ці техніки можуть допомогти клітинам швидше відновлюватися і уповільнити старіння.

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Курцвейл усвідомлює, що його ідеї можуть здатися неймовірними, але він переконаний у неминучості приходу ери медичних нанороботів, які забезпечать оптимальне функціонування кожної клітини в нашому тілі.

Проте, такий радикальний метод продовження життя може викликати тривогу та супротив, адже не всі готові прийняти ідею мільйонів мініатюрних машин, що безперервно працюють у нашому організмі. Тим не менш, результати майбутніх досліджень і розвиток технологій з нанороботами обіцяють бути захоплюючими.

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