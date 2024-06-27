Науковці знайшли першу рослину з ознаками інтелекту

Вчені з Корнелльського університету, хімік-еколог Андре Кесслер разом зі своїм докторантом Міхаелем Мюллером, вперше зафіксували прояви розумових здібностей у поведінці рослин.

Дослідження показують, що в умовах певних викликів рослини здатні проявляти активність та адаптуватися до змін у середовищі, використовуючи свого роду когнітивні функції, включаючи пам’ять та процес прийняття рішень. Про це пише видання Science Alert.

Ці особливості було виявлено у рослини, яка нагадує бур’ян, відомої як золотушник найвищий (Solidago altissima). В ході дослідження вчені з’ясували, що ця рослина може "чути крики" від сусідніх рослин, які страждають від нападу голодних травоїдних.

Так, коли личинки листоїдів атакують листя золотушника, він виробляє леткі органічні сполуки (ЛОС), які попереджають комах, що рослина ушкоджена, і їм слід шукати інше місце для харчування.

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Окрім того, ушкоджені рослини можуть змінювати спектр відбиття червоного кольору своїх листків, що робить їх помітними для інших рослин на певній відстані.

"Залежно від інформації, яку вона отримує з навколишнього середовища, рослина змінює свою стандартну поведінку", – зазначив Кесслер.

У разі потенційної загрози рослини здатні не лише зміцнювати свої стебла для захисту від хижаків, але й прискорювати зростання та синтезувати оборонні речовини для протистояння комахам, що нагадує дію імунітету у тварин.

"Вони можуть дуже точно розпізнавати навколишнє середовище; наскільки нам відомо, це може робити кожна клітина", – підкреслив Кесслер.

Вчені вважають, що відповідь рослин на стресові сигнали не є звичайним рефлексом чи заздалегідь встановленою поведінкою, а скоріше розумною адаптацією до втрати ресурсів через травоїдних та конкуренції з іншими рослинами.

"З огляду на це визначення і накопичені докази питання полягає не в тому, чи виявляють рослини розумну поведінку, а в тому, як вони досягають цього без нервової системи і які екологічні наслідки такої поведінки", – резюмували Кесслер і Мюллер.

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