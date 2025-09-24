Вчені визначили причину дивних звуків з дна Тихого океану: були вражені відкриттям

Протягом майже п’ятдесяти років науковці фіксували загадкові скрегочучі звуки в центрі Тихого океану, але їхнє походження залишалося таємницею. Лише нещодавнє дослідження довело: джерелом шуму став експеримент з глибоководного видобутку корисних копалин, проведений ще у 1979 році.

Про це пише Wionews.Тоді в зоні Кларіон-Кліппертон (CCZ), де зосереджені великі поклади нікелю, марганцю, міді та кобальту, випробовували нову техніку для підводного видобутку. Після завершення робіт океан почав "відлунювати" звуки машин, які, попри відсутність обладнання, залишилися у середовищі.

Як зазначають автори дослідження, опублікованого в Nature, океанічне дно ніби "зберегло пам’ять" про людське втручання. "Шрами, залишені гірничою технікою 44 роки тому, виглядають так, ніби вони з’явилися лише вчора", — наголосив доктор Адріан Гловер.

Наслідки експерименту виявилися руйнівними: морські істоти, що мешкали у регіоні, зникли, і лише деякі мобільні організми почали повертатися зараз. Проте багато первісних видів так і не відновилися. Це свідчить про те, що втручання у морські екосистеми може мати наслідки, які триватимуть сотні років.

