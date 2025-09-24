Ученые определили причину странных звуков со дна Тихого океана: были поражены открытием

На протяжении почти пятидесяти лет ученые фиксировали загадочные скрежещущие звуки в центре Тихого океана, но их происхождение оставалось тайной. Лишь недавнее исследование доказало: источником шума стал эксперимент по глубоководной добыче полезных ископаемых, проведенный еще в 1979 году.

Об этом пишет Wionews. Тогда в зоне Кларион-Клиппертон (CCZ), где сосредоточены большие залежи никеля, марганца, меди и кобальта, испытывали новую технику для подводной добычи. После завершения работ океан начал "раздаваться" звуки машин, которые, несмотря на отсутствие оборудования, остались в среде.

Как отмечают авторы исследования, опубликованного в Nature, океаническое дно будто бы "сохранило память" о человеческом вмешательстве. "Шрамы, оставленные горной техникой 44 года назад, выглядят так, будто они появились только вчера", - подчеркнул доктор Адриан Гловер.

Последствия эксперимента оказались разрушительными: живущие в регионе морские существа исчезли, и лишь некоторые мобильные организмы начали возвращаться сейчас. Однако многие первобытные виды так и не восстановились. Это свидетельствует о том, что вмешательство в морские экосистемы может иметь последствия, которые продлятся сотни лет.

