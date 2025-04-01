Вчені виявили у Месопотамії гробницю з останками підлітків: чим цікава

5000 років тому в Месопотамії люди бронзової доби зводили складні кам'яні гробниці, заповнені похоронним інвентарем та свідченнями про людські жертвоприношення. Хоча значення цих ритуалів досі залишається загадкою, нове дослідження скелетів проливає світло на вік та стать жертв.

Професор порівняльної археології Університетського коледжу Лондона Девід Венгроу зазначає, що більшість жертв виявилися підлітками. Це стало несподіванкою для вчених, адже раніше підлітковий вік не вважався важливим етапом у життєвому циклі людини. Про це пише Livescience.

Дослідники також припускають, що це відкриття може змінити уявлення про соціальну структуру тієї культури. Замість жорсткої ієрархії з королем на чолі, вона могла мати більш егалітарний характер.

Венгроу та його колеги вивчили скелети, знайдені на археологічному об’єкті Башур-Хююк на південному сході Туреччини, який був частиною стародавньої Месопотамії (3100–2800 роки до н. е.).

ДНК-аналіз дев’яти скелетів показав, що ці люди не мали біологічного зв’язку, а більшість з них були жінками. Вчені припускають, що це могли бути підлітки з різних груп, об’єднані для участі в ритуалі.

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Раніше вважалося, що в гробницях поховані молоді правителі з принесеними в жертву слугами. Однак нові дані свідчать про гнучкіші політичні системи бронзового століття. Можливо, суспільства того часу змінювалися від ієрархії до егалітарності в залежності від обставин.

Венгроу вважає, що поховання могли бути частиною ритуалу, в якому брали участь підлітки як своєрідний "віковий набір". Такі групи могли бути посвячені в культ або ставати жертвами соціальних конфліктів.

Науковці також зазначають, що підлітки, поховані в гробниці, не були місцевими жителями, що додає загадковості цьому ритуалу.

Раніше ми розповідали, що знайдено гробницю фараона, яка залишалася таємницею понад століття.

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