Ученые обнаружили в Месопотамии гробницу с останками подростков: чем интересна

5000 лет назад в Месопотамии люди бронзового века возводили сложные каменные гробницы, заполненные погребальным инвентарем и свидетельствами о человеческих жертвоприношениях. Хотя значение этих ритуалов остается загадкой, новое исследование скелетов проливает свет на возраст и пол жертв.

Профессор сравнительной археологии Университетского колледжа Лондона Дэвид Уэнгроу отмечает, что большинство жертв оказались подростками. Это стало неожиданностью для ученых, ведь подростковый возраст ранее не считался важным этапом в жизненном цикле человека. Об этом пишет Livescience.

Исследователи также предполагают, что это открытие может изменить представление о социальной структуре культуры. Вместо жесткой иерархии с королем во главе, она могла носить более эгалитарный характер.

Венгроу и его коллеги изучили скелеты, найденные на археологическом объекте Башур-Хююк на юго-востоке Турции, который являлся частью древней Месопотамии (3100–2800 годы до н. э.).

ДНК-анализ девяти скелетов показал, что у этих людей не было биологической связи, а большинство из них были женщинами. Ученые предполагают, что это были подростки из разных групп, объединенные для участия в ритуале.

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Ранее считалось, что в гробницах похоронены молодые правители с принесенными в жертву слугами. Однако новые данные свидетельствуют о более гибких политических системах бронзового века. Возможно, общества того времени менялись от иерархии до эгалитарности в зависимости от обстоятельств.

Венгроу считает, что погребения могли быть частью ритуала, в котором участвовали подростки как своеобразный "возрастной набор". Такие группы могли быть посвящены в культ или стать жертвами социальных конфликтов.

Ученые также отмечают, что подростки, похороненные в гробнице, не являлись местными жителями, что придает загадочность этому ритуалу.

Ранее мы рассказывали, что найдена гробница фараона, которая оставалась тайной более века.

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