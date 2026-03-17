Науковці виявили римський форт на території Британії: чим цікавий (фото)

Британські археологи виявили залишки невеликого римського форту неподалік від давньої оборонної споруди, яка перетинає територію сучасної Шотландії. Дослідження оприлюднено в науковому журналі Archaeology Reports Online.

Про знахідку пише Live Science. За словами науковців, форт слугував вигідним спостережним пунктом для римських військових, які охороняли кордон уздовж вал Антоніна. Ця оборонна лінія проходила через центральну частину сучасної Шотландія і була однією з двох великих укріплених стін, зведених римлянами у Римська імперія для захисту південних територій острова від кельтських племен, що мешкали на півночі.

Першою з таких споруд був вал Адріана. Його звели у 122–128 роках нашої ери за наказом римського імператора Адріан. Укріплення простягалося приблизно на 117 кілометрів уздовж території, що сьогодні відповідає кордону між Англією та Шотландією. Стіна мала близько трьох метрів завширшки і до шести метрів заввишки та слугувала головною оборонною лінією римської провінції Британія.

Пізніше, у 142–154 роках нашої ери, за правління імператора Антонін Пій було зведено ще одну оборонну лінію — вал Антоніна. Він проходив приблизно за 160 кілометрів на північ від валу Адріана і мав довжину близько 62 кілометрів. За розмірами ця споруда була подібною до південнішого укріплення. Проте вже у 160 році римляни залишили цей рубіж і відступили назад до валу Адріана. У 208 році вони знову повернулися до цієї території, намагаючись стримувати напади північних племен, однак через кілька десятиліть вал Антоніна остаточно занепав.

Оборонна лінія складалася не лише зі стіни. Уздовж неї розташовувалися форти, військові табори та дорога, якою швидко переміщувалися війська й постачання. Саме поруч із цією лінією оборони археологи й виявили невеликий римський форт.

Радіовуглецевий аналіз показав, що споруду звели приблизно у середині II — на початку III століття нашої ери. Вона розташовувалася на південному боці валу Антоніна приблизно за вісім кілометрів від сучасного міста Глазго. Форт був побудований на підвищенні, що забезпечувало гарний огляд навколишньої місцевості, зокрема територій на півночі, які не перебували під контролем Римської імперії.

Дослідники припускають, що з цієї точки солдати могли також спостерігати за більшим римським фортом, розташованим неподалік. У разі небезпеки вони могли передавати сигнали гарнізону, якщо помічали рух кельтських племен. Подібні невеликі форти зазвичай вміщували від 20 до 50 військових.

Згідно з результатами дослідження, споруда мала кам’яний фундамент, а навколо неї був виритий рів, який слугував додатковим захистом. Археологи також створили цифрову реконструкцію цього форту. Вона показує, що комплекс міг складатися з двох основних будівель для невеликого гарнізону, двох сторожових веж і кількох оборонних ровів та стін.

