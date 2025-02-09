Вчені виявили аномалію у Балтійському морі: чим унікальна

На дні Балтійського моря було виявлено загадковий об'єкт, який на сонарних знімках нагадував космічний корабель "Тисячолітній сокіл" із "Зоряних воєн". Припускали, що це може бути астероїд, вулканічна порода, залишки підводної бази або навіть НЛО. Проте дослідження показали зовсім іншу картину.

Аномалію вперше зафіксувала команда Ocean X Team у 2011 році. Дослідники отримали дивний сонарний знімок об’єкта на глибині 91 метра. Коли вони повернулися для детального огляду, сталося щось незвичайне – усі електроприлади, включно із супутниковим телефоном, вийшли з ладу. Зв’язок відновився лише після того, як команда віддалилася від місця знахідки на 200 метрів. Про це пише IFLScience.

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"Я на 100% впевнений, що ми знайшли щось дуже унікальне", – заявив керівник Ocean X Team Денніс Осберг.

Зразки порід, відібрані на місці, передали геологу Фолькеру Брюхерту зі Стокгольмського університету. Дослідження показали, що це граніт, гнейс і піщаник – типові для льодовикових відкладень. Однак серед них знайшли і шматок застиглої лави, що викликало додаткові питання.

"Північна частина Балтійського регіону зазнала сильного впливу льодовикових процесів, тому і сам об'єкт, і породи, найімовірніше, з’явилися внаслідок льодовикового переміщення", – пояснив Брюхерт у коментарі для Live Science у 2012 році.

Таким чином, науковці дійшли висновку, що аномалія не має жодного стосунку до космічних кораблів чи штучних конструкцій. Вони також наголосили, що технологія сканування морського дна може впливати на візуальне сприйняття об'єктів, створюючи хибні уявлення про їхню форму та структуру.

Нагадаємо, вчені зафільмували істоту, яка живе на Землі ще з часів динозаврів.

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