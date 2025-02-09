Ученые обнаружили аномалию в Балтийском море: чем уникальна

На дне Балтийского моря был обнаружен загадочный объект, на сонарных снимках напоминавший космический корабль "Тысячелетний сокол" из "Звездных войн". Предполагали, что это могут быть астероид, вулканическая порода, остатки подводной базы или даже НЛО. Однако исследования показали совсем другую картину.

Аномалию впервые зафиксировала команда Ocean X Team в 2011 году. Исследователи получили удивительный сонарный снимок объекта на глубине 91 метра. Когда они вернулись для детального осмотра, произошло нечто необычное – все электроприборы, включая спутниковый телефон, вышли из строя. Связь возобновилась только после того, как команда удалилась от места находки на 200 метров. Об этом пишет IFLScience.

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"Я на 100% уверен, что мы нашли что-то очень уникальное", - заявил руководитель Ocean X Team Деннис Осберг.

Образцы пород, отобранные на месте, были переданы геологу Фолькеру Брюхерту из Стокгольмского университета. Исследования показали, что это гранит, гнейс и песчаник – типичны для ледниковых отложений. Однако среди них нашли и кусок застывшей лавы, что вызвало дополнительные вопросы.

"Северная часть Балтийского региона испытала сильное влияние ледниковых процессов, поэтому и сам объект, и породы, скорее всего, появились в результате ледникового перемещения", – объяснил Брюхерт в комментарии для Live Science в 2012 году.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что аномалия не имеет никакого отношения к космическим кораблям или искусственным конструкциям. Они также подчеркнули, что технология сканирования морского дна может влиять на визуальное восприятие объектов, создавая ложные представления об их форме и структуре.

Напомним, ученые запечатлели существо, живущее на Земле еще со времен динозавров.

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