Вчені дослідили гробницю королеви Іспанії Елісенди де Монкада: були вражені знайденим (фото)

У Барселоні археологи розкрили гробницю королеви Елісенди де Монкада та ще кількох поховань XIV століття, виявивши несподівані деталі, зокрема останки жінок із слідами ножових поранень. Дослідження провели з нагоди 700-річчя заснування монастиря Педральбес.

Науковці вивчили близько 20 поховань, пов’язаних із ранньою історією обителі, серед яких — сама королева Елісенда та перші настоятельки монастиря. Метою роботи було краще зрозуміти як життя знатної жінки, так і побут жіночої чернечої спільноти середньовічної Каталонії. Про це пише Live Science.

Під час розкриття гробниці Елісенди дослідники встановили, що її останки були розміщені в невеликій дерев’яній скрині. Королеву поховали в чернечому одязі, однак поруч виявили фрагменти шовкової тканини, оздобленої золотом, а також сліди ароматичних трав — розмарину та мирту.

Попередній аналіз показав, що на момент смерті їй було близько 70 років, що відповідає історичним даним. На кістках зафіксовано ознаки остеоартрозу, характерні для похилого віку.

Елісенда де Монкада була дружиною короля Арагону та Валенсії Хайме II, стала однією з найвпливовіших жінок свого часу. У 1326 році вона заснувала монастир Педральбес, а після смерті чоловіка жила поруч із ним до власної смерті у 1364 році.

Найбільше запитань у дослідників викликали інші поховання, розташовані поруч із королівською гробницею.

У могилі першої настоятельки монастиря, Соберани д’Ольсет, окрім підтверджених останків, виявили пошкодження черепа, схожі на ножові рани. Наразі вчені з’ясовують, за яких обставин вони могли з’явитися.

Ще більш загадковою стала гробниця, яка раніше вважалася похованням лицаря. Усередині не виявили чоловічих останків — натомість там були скелети двох жінок і трьох дітей.

У похованні, яке пов’язують із другою настоятелькою Франческою Сапортеллі, знайшли рештки щонайменше дев’яти людей різного часу поховання. Серед них — чотири чоловічі черепи зі слідами колотих ран, а також муміфіковані останки вагітної жінки з плодом. Походження цих травм поки що залишається невідомим.

Попередній аналіз свідчить, що більшість похованих належали жінкам високого статусу, багато з яких мали ознаки вікових захворювань, зокрема остеоартрозу. Дослідники планують провести ДНК-аналіз кісток і зубів, щоб точніше ідентифікувати похованих, встановити можливі родинні зв’язки та перевірити наявність давніх хвороб.

Таким чином, розкриті гробниці не лише підтвердили історичні факти про життя королеви Елісенди, а й поставили перед наукою нові загадки щодо поховань у монастирі Педральбес.

