Кольоровий тест: що розповість колір манікюру про ваш характер

Вибір кольору лаку для манікюру може здатися незначною справою, але насправді він може багато чого розповісти про вашу особистість. Психологи давно помітили зв'язок між кольоровими вподобаннями та рисами характеру. Про це пише ТСН.

Бежевий або нюдовий:

Ваш характер: Ви цінуєте стійкість, стабільність та надійність.

Ви цінуєте стійкість, стабільність та надійність. Ваші якості: Ви щирі, відкриті, вмієте зберігати спокій та зібраність у будь-яких ситуаціях.

Чорний:

Ваш характер: Ви сильні, владні, обережні та трохи таємничі.

Ви сильні, владні, обережні та трохи таємничі. Ваші якості: Ви артистичні, креативні, добре висловлюєте свої думки і вмієте контролювати себе.

Червоний:

Ваш характер: Ви рішучі, лідерські натури, з потужною енергією та амбіціями.

Ви рішучі, лідерські натури, з потужною енергією та амбіціями. Ваші якості: Ви нестримні, любите жити на повну, вмієте організовувати розваги.

Рожевий:

Ваш характер: Ви милі, стильні, веселі та трохи бешкетні.

Ви милі, стильні, веселі та трохи бешкетні. Ваші якості: Ви оптимістичні, любите отримувати від життя максимум задоволення.

Синій:

Ваш характер: Ви чутливі, емпатичні, прагнете до гармонії та стабільності.

Ви чутливі, емпатичні, прагнете до гармонії та стабільності. Ваші якості: Ви креативні, творчі, віддані у стосунках.

Білий:

Ваш характер: Ви логічні, незалежні, маєте вишуканий смак.

Ви логічні, незалежні, маєте вишуканий смак. Ваші якості: Ви організовані, амбітні, вмієте контролювати ситуації.

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