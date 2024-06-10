Чому протилежності притягуються: дослідження

На щорічній конференції Європейського товариства генетики у 2009 році команда лабораторії імуногенетики та тканинної сумісності університету Парани (Бразилія) під керівництвом професора Марії да Грасья Бікальйо (Maria da Graça Bicalho) оприлюднила результати дослідження відмінностей у геномі у партнерів.

Бразильські вчені проаналізували дані безліч подружніх пар і порівняли їх із даними людей.

Виявилось, що люди обирають у партнери не схожий генотип на свій.

Професор Бікальйо, ґрунтуючись на результатах генетичних та психологічних тестів, стверджує, що у виборі партнера дуже кожну роль відіграє підсвідомість, яка штовхає нас на вибір людини з іншим набором генів з метою народити здорових дітей!

Тобто ми підсвідомо, ґрунтуючись на зовнішності та запахах людей, вибираємо тих, чий генотип найбільш відмінний від нашого.

А з погляду психології щасливі стосунки залежить від психологічної сумісності партнерів. Важливо чимось бути схожими, водночас необхідно чимось доповнювати одне одного. Але це не відкидає щоденної роботи над відносинами обох партнерів.