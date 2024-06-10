Почему противоположности притягиваются: исследование

На ежегодной конференции Европейского общества генетики в 2009 году команда лаборатории иммуногенетики и тканевой совместимости университета Параны (Бразилия) под руководством профессора Марии да Грасьа Бикальо (Maria da Graça Bicalho) обнародовала результаты исследования отличий в геноме у партнеров.

Бразильские ученые проанализировали данные множество супружеских пар и сравнили их с данными людей.

Оказалось, что люди выбирают в партнёры не похожий генотип на свой.

Профессор Бикальо, основываясь на результатах генетических и психологических тестов, утверждает, что в выборе партнера очень каждую роль играет подсознание, которое толкает нас на выбор человека с другим набором генов с целью родить здоровых детей!

То есть мы подсознательно, основываясь на внешности и запахах людей, выбираем тех, чей генотип наиболее отличен от нашего.

А с точки зрения психологии счастливые отношения зависят от психологической совместимости партнеров. Важно в чем-то быть похожими, в то же время необходимо чем-то дополнять друг друга. Но это не исключает ежедневной работы над отношениями обоих партнёров.