Тренди на літо 2024: які речі обов'язково мають бути у гардеробі кожної модниці

Кожен новий сезон приносить з собою свіжі модні напрямки. Після аналізу багатьох літніх колекцій відомих брендів, ми виокремили ключові тренди, які домінуватимуть у модному світі в найближчі місяці.

Відома українська стилістка Яна Платонова склала список з восьми предметів одягу, які стануть маст-хевами цієї весни і збережуть свою популярність протягом літа 2024 року. Команда UAportal ділиться з вами трендами.

Міні з воланами

Ідеальний вибір для літньої моди - це одяг, який може бути прикрашений не тільки оригінальними деталями, але й вставками з мережива.

Масивні сережки

Стильний акцент цього сезону - це акцентні сережки, які додадуть унікальності будь-якому, навіть самому базовому ансамблю. Найпопулярнішими моделями на даний момент є сережки Khaite Julius Panel та Bottega Veneta Fin.

Прозоре взуття

Цього сезону в тренді взуття не зі звичного пластику, а з елегантної тонкої мереживної тканини. У фаворитах залишаються балетки, проте також варто звернути увагу на мюлі та лофери, які також виглядають стильно в цьому виконанні.

Топи з воланами

У цьому сезоні на піку популярності опиняться топи з подовженим кроєм, які можна носити як сукні або туніки. Це стильне доповнення до гардеробу, яке підкреслює індивідуальність та сучасні модні тенденції.

Бермуди

Обережно інтегруйте у свої гардероби широкі бермуди до колін, а от більш класичні варіанти вище колін — чудовий вибір.

Шапочки в техніці кроше

Перші асоціації — це буремні 20-ті.

Сукні з заниженою талією

Стиль 20-х років набирає популярності, і ми спостерігаємо зростання кількості суконь, натхненних цією епохою, у колекціях різноманітних модних брендів.

Вітрівки

Одна з найбільш трендових моделей верхнього одягу цього та майбутніх сезонів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про трендові кольори 2024.

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