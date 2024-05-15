Тренды на лето 2024: какие вещи обязательно должны быть в гардеробе каждой модницы

Каждый новый сезон приносит с собой новые модные направления. После анализа многих летних коллекций известных брендов мы выделили ключевые тренды, которые будут доминировать в модном мире в ближайшие месяцы.

Известная украинская стилистка Яна Платонова составила список из восьми предметов одежды, которые станут маст-хевами этой весной и сохранят свою популярность в течение лета 2024 года. Команда UUAportal делится с вами трендами.

Мини с воланами

Идеальный выбор для летней моды – это одежда, которая может быть украшена не только оригинальными деталями, но и вставками из кружева.

Массивные серьги

Стильный акцент этого сезона – это акцентные серьги, которые придадут уникальности любому, даже самому базовому ансамблю. Самыми популярными моделями сейчас являются серьги Khaite Julius Panel и Bottega Veneta Fin.

Прозрачная обувь

В этом сезоне в тренде обуви не из привычного пластика, а из элегантной тонкой кружевной ткани. В фаворитах остаются балетки, однако стоит обратить внимание на мюли и лоферы, которые также выглядят стильно в этом исполнении.

Топы с воланами

В этом сезоне на пике популярности окажутся топы с удлиненным кроем, которые можно носить как платья или туники. Это стильное дополнение к гардеробу, подчеркивающее индивидуальность и современные модные тенденции.

Бермуды

Осторожно интегрируйте в свои гардеробы широкие бермуды до колен, а вот более классические варианты выше колен – отличный выбор.

Шапочки в технике кроше

Первые ассоциации – это бурные 20-е.

Платья с заниженной талией

Стиль 20-х годов набирает популярность, и мы наблюдаем рост количества платьев, вдохновленных этой эпохой, в коллекциях разнообразных модных брендов.

Ветровки

Одна из самых трендовых моделей верхней одежды этого года и будущих сезонов.

Напомним, ранее мы рассказывали о трендовых цветах 2024 года.

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