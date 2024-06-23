Точно не 'Андрієвич': як українською по батькові звертатися до чоловіка, чий батько Андрій

За правилами українського правопису, чоловічі імена по батькові утворюються за допомогою суфікса "-ович". Проте, на жаль, багато українців не пам'ятають цього правила, або ж ігнорують його, вживаючи кальки з російської мови.

Пропонуємо дізнатися про всі нюанси, пов'язані з чоловічим ім'ям Андрій. Ви дізнаєтеся, наскільки воно популярне в Україні, що воно означає, звідки походить, а також які форми імені та по батькові є правильними.

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Ім'я Андрій одне з найпоширеніших в Україні, входячи до десятки найпопулярніших. Згідно з даними порталу "Рідні", його носять понад 600 тисяч українців, а саме 629 960. Як бачимо, ім'я Андрій приблизно однаково поширене на всій території України, проте найбільше його носіїв можна зустріти на заході країни, а саме на Львівщині та Тернопільщині.

Походження та значення імені Андрій

Ім'я Андрій походить від давньогрецького слова ἀνήρ (anēr) - "чоловік", "людина", що в родовому відмінку звучало як ἀνδρός (andrós). Також його пов'язують зі словом ἀνδρεία (andrèia), що в перекладі означало "сміливий, мужній, важливий". В англомовних країнах ім'я звучить як Ендрю, у франкомовних - Андре, а у німецькомовних - Андреас.

Як звертатися до Андрія?

Переважна більшість людей ніяк не скорочують ім'я Андрій. Саме так воно пишеться в офіційних документах, і так само називають своїх близьких та рідних, яких звуть Андрій. Проте в українській мові існує чимало зменшувально-пестливих форм для цього імені, наприклад:

Андрійко

Андрієнько

Андрієчко

Андрійчику

Андрієць

Андрійцьо

Андріяш

Андрунь

Андрусь

Андрусик

Андрусечко

Андрух

Андрушко

Ім'я по батькові від імені Андрій

Щодо патронімічних назв, або, як кажуть в народі, імен по-батькові, є лише дві граматично правильні форми:

Андрійович Андріївна

Всі інші форми, на кшталт "Андрієвич", "Андріїч", "Андреївна", "Андрійовна", є помилковими.

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