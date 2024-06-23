Точно не 'Андриевич': как на украинском отчестве обращаться к мужчине, чей отец Андрей

По правилам украинского правописания, мужские отчества образуются с помощью суффикса "-ович". Однако, к сожалению, многие украинцы не помнят этого правила, или же игнорируют его, употребляя кальки по русскому языку.

Предлагаем узнать все нюансы, связанные с мужским именем Андрей. Вы узнаете, насколько оно популярно в Украине, что оно означает, откуда происходит, а также какие формы имени и отчества правильны.

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Имя Андрей одно из самых распространенных в Украине, входя в десятку самых популярных. Согласно данным портала "Рідні", его носят более 600 тысяч украинцев, а именно 629 960. Как видим, имя Андрей примерно одинаково распространено на всей территории Украины, однако больше его носителей можно встретить на западе страны, а именно на Львовщине и Тернопольской области.

Происхождение и значение имени Андрей

Имя Андрей происходит от древнегреческого слова ἀνήρ (anēr) – "муж", "человек", что в родительном падеже звучало как ἀνδρός (andrós). Также его связывают со словом ἀνδρεία (andrèia), что в переводе означало "смелое, мужественное, важное". В англоязычных странах имя звучит как Эндрю, во франкоязычных – Андре, а в немецкоязычных – Андреас.

Как обращаться к Андрею?

Подавляющее большинство людей никак не сокращают имя Андрея. Именно так оно пишется в официальных документах, так же называют своих близких и родных, которых зовут Андрей. Однако в украинском языке существует немало уменьшительно-ласкательных форм для этого имени, например:

Андрійко

Андрієнько

Андрієчко

Андрійчику

Андрієць

Андрійцьо

Андріяш

Андрунь

Андрусь

Андрусик

Андрусечко

Андрух

Андрушко

Имя отчество от имени Андрей

Относительно патронимических названий, или, как говорят в народе, отчественных имен, есть только две грамматически правильные формы:

Андрійович Андріївна

Все остальные формы, как "Андрієвич", "Андріїч", "Андреївна", "Андрійовна", ошибочны.

Предлагаем узнать, как создать патроним от имени Игорь.

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