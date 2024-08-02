Таємнича знахідка в каналізації: археологи виявили цілу статую бога Гермеса, якій понад 1650 років (фото)

Після землетрусу, що стався у 388 році нашої ери, мешканці стародавнього міста Гераклея Сінтіка вирішили заховати статую олімпійського бога Гермеса під кількома шарами ґрунту. Вона залишалася там недоторканою протягом останніх 1650 років.

Про це повідомляє сайт All that's interesting.

Археологи, які проводили розкопки каналізаційної системи Гераклеї Сінтіки в Болгарії, виявили добре збережену статую бога Гермеса. Ймовірно, ця скульптура, створена у II столітті нашої ери, має висоту близько 207 см і була захована після землетрусу, щоб уберегти її від руйнувань та змін у релігійних переконаннях з приходом християнства.

Гераклея Сінтіка, розташована на південному заході Болгарії, була важливим містом у цьому регіоні. Місто заснував король Македонії Філіп II між 356 і 339 роками до н.е. Розкопки, що почалися у 2018 році, показали, що місто мало добре розвинену інфраструктуру, включаючи каналізаційну систему під назвою "Клоака Максима", де й була знайдена статуя Гермеса.

Читайте також: У давньому підземному храмі Туреччини знайшли місце, де збиралися учасники таємних ритуалів

Скульптура зображує олімпійського бога Гермеса в плащі з незначними пошкодженнями: тріщинами на лівій руці та відсутньою частиною правої руки. Ймовірно, вона була вирізьблена з цільного шматка мармуру майстром у II столітті нашої ери. Дослідники сподіваються повністю розкопати статую та виставити її в історичному музеї в Петричі, Болгарія.

Гермес був видатним божеством у Гераклеї Сінтіці, і в період свого розквіту місто прославляло його як одного з головних богів. Після завоювання міста Римською імперією у II столітті нашої ери, місто зберігало свій вплив у регіоні до сильного землетрусу 388 року н.е. У 425 році ще один землетрус знищив більшу частину інфраструктури, і до 500 року місто було покинуте.

Руїни стародавнього міста Гераклея Сінтіка на південному заході Болгарії. Джерело: All that's interesting Руїни стародавнього міста Гераклея Сінтіка на південному заході Болгарії. Джерело: All that's interesting

З приходом християнства язичницька символіка стала мішенню для нової релігії. У IV столітті, під час правління імператора Феодосія I, багато язичницьких скульптур було зруйновано. Деякі жителі приховували такі витвори мистецтва, щоб зберегти їх у безпеці, що, ймовірно, стало причиною поховання статуї Гермеса.

Голова статуї Гермеса в руїнах Гераклеї Сіннтікі. Джерело: All that's interesting Голова статуї Гермеса в руїнах Гераклеї Сіннтікі. Джерело: All that's interesting

Археологи вважають, що статую поховали в головній каналізації міста, щоб захистити її від руйнувань, спричинених землетрусами або антиязичницькими угрупованнями. За словами археолога Людмил Вагалинського: "Усе язичницьке було заборонено, і суспільство долучалося до нової ідеології, але, мабуть, деякі люди подбали про своїх старих божеств".

Раніше ми розповідали, що на березі в штаті Нью-Джерсі знайшли послання, якому 150 років, та розшифрували.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!