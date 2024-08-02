Таинственная находка в канализации: археологи обнаружили целую статую бога Гермеса, которой более 1650 лет (фото)

После землетрясения, произошедшего в 388 году нашей эры, жители древнего города Гераклея Синтика решили спрятать статую олимпийского бога Гермеса под несколькими слоями почвы. Она оставалась там неприкосновенной на протяжении последних 1650 лет.

Об этом сообщает сайт All that's interesting.

Археологи, проводившие раскопки канализационной системы Гераклеи Синтики в Болгарии, обнаружили хорошо сохранившуюся статую бога Гермеса. Вероятно, эта скульптура, созданная во II веке нашей эры, имеет высоту около 207 см и была спрятана после землетрясения, чтобы уберечь ее от разрушений и изменений религиозных убеждений с приходом христианства.

Гераклея Синтика, расположенная на юго-западе Болгарии, являлась важным городом в этом регионе. Город основал король Македонии Филипп II между 356 и 339 годами до н. Начавшиеся в 2018 году раскопки показали, что город имел хорошо развитую инфраструктуру, включая канализационную систему под названием "Клоака Максима", где и была найдена статуя Гермеса.

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Скульптура изображает олимпийского бога Гермеса в плаще с незначительными повреждениями: трещинами на левой руке и частью правой руки. Вероятно, она была вырезана из цельного куска мрамора мастером во II веке нашей эры. Исследователи надеются полностью раскопать статую и выставить ее в историческом музее Петричи, Болгария.

Гермес был величайшим божеством в Гераклее Синтике, и в период своего расцвета город прославлял его как одного из главных богов. После завоевания города Римской империей во II веке нашей эры город сохранял свое влияние в регионе до сильного землетрясения 388 года н.э. В 425 году еще одно землетрясение уничтожило большую часть инфраструктуры, и к 500 году город был покинут.

Руины древнего города Гераклея Синтика на юго-западе Болгарии. Источник: All that's interesting

С приходом христианства языческая символика стала мишенью новой религии. В IV веке, во время правления императора Феодосия I, многие языческие скульптуры были разрушены. Некоторые жители скрывали такие произведения искусства, чтобы сохранить их в безопасности, что, вероятно, послужило причиной захоронения статуи Гермеса.

Глава статуи Гермеса в руинах Гераклеи Синнтики. Источник: All that's interesting

Археологи считают, что статую похоронили в главной канализации города, чтобы оградить ее от разрушений, вызванных землетрясениями или антиязыческими группировками. По словам археолога Людмил Вагалинского: "Все языческое было запрещено, и общество приобщалось к новой идеологии, но, пожалуй, некоторые люди позаботились о своих старых божествах".

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