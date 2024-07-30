Капсула часу з океану: на березі знайшли послання, якому 150 років, та розшифрували

49-річна Емі Сміт Мерфі, яка займається дизайном привітальних карток, прогулювалася вздовж берега в штаті Нью-Джерсі, США, коли її увагу привернув незвичайний предмет, який прибило до берега морем. Виявилося, що це був дуже старе послання в пляшці.

Про це повідомляє Philadelphia Inquirer.

Вона забрала цю запечатану зелену пляшку до свого дому і відкрила її за допомогою штопора, після чого її племінниця дістала з неї старий пожовклий листок за допомогою зубочистки.

Виявлення старовинної пляшки в океані стало справжнім відкриттям для Емі, яка витратила дві доби, аби розшифрувати напис на ній. Вона змогла розгледіти слова: "Яхта ‘Нептун’, Атлантик-Сіті, Нью-Джерсі. 6 серпня 1876 року".

Читайте також: Робітники виявили таємничу "капсулу часу" під 100-літнім деревом

Ця пляшка, що дрейфувала морськими просторами 148 років, була знайдена лише за 15 миль від місця, де її колись кинули за борт. Емі зацікавилась історією своєї знахідки і виявила, що аналогічний предмет від Barr & Brother Philadelphia, датований 1900 роком, був на сайті для колекціонерів. Схожі предмети вироблялися у 1870-х роках.

Зацікавленість Емі посилилася, коли вона дізналася, що записка була написана на звороті візитівки від W.G. & J Klemm, відомої філадельфійської компанії, яка існувала у XIX столітті.

Емі задалася питанням: "Хто був на тому судні і куди воно прямувало? Чи була це розважальна подорож, чи вона мала діловий характер?"

Під час подальших пошуків вона натрапила на некролог капітана Семюела Гейла з 1874 року, який вказував на те, що він був власником "Нептуна", відомої яхти для денних круїзів, що залучала численних мандрівників.

Емі висловила припущення: "Здається, загадковість капітана приваблювала людей. Цікаво, скільки ж інформації ми можемо зібрати про цю пляшку і як вона пов’язана з Філадельфією та Південним Джерсі", — поділилася вона з Мерфі.

Раніше ми розповідали, що в Італії будівельники розкопали сад римського імператора-садиста, якому 2000 років.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!