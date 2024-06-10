Надпотужні магнітні бурі б'ють по Землі: скільки триватимуть та що робити метеочутливим

У понеділок, 10 червня, почалася потужна магнітна буря червоного рівня небезпечності. Сила штормів сягнула 6 балів.

За даними сервісу Meteoagent, незабаром очікується нова активність метеоштормів. Вже у вівторок, 11 червня, магнітна буря сягне К-індексу 5.

Коли магнітні бурі. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms Коли магнітні бурі. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

Магнітні бурі можуть впливати на деяких людей. Серед найпоширеніших відчуттів під час магнітних бур варто відзначити:

головний біль;

запаморочення та нудота;

загальна слабкість та втома;

депресія, тривога, роздратованість і емоційна нестабільність;

порушення сну;

підвищений артеріальний тиск;

біль у суглобах та м'язах.

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Як піклуватися про здоров'я під час магнітних бур

Забезпечте собі достатній відпочинок. Їжте здорову їжу, багату на вітаміни та мінерали. Регулярні фізичні вправи допомагають зменшити стрес і покращити загальний стан здоров'я.

Пийте достатньо води, щоб уникнути зневоднення, яке може погіршити симптоми. Уникайте вживання кофеїну та алкоголю, які можуть посилити відчуття дискомфорту. У випадку сильних симптомів або хронічних захворювань, порадьтесь з лікарем для отримання спеціальних рекомендацій.

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