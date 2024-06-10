Сверхмощные магнитные бури бьют по Земле: сколько будут продолжаться и что делать метеочувствительным
В понедельник, 10 июня, началась мощная магнитная буря красного уровня опасности. Сила штормов достигла 6 баллов.
По данным сервиса Meteoagent, в скором времени ожидается новая активность метеоштормов. Уже во вторник, 11 июня, магнитная буря достигнет К-индекса 5.
Магнитные бури могут оказывать влияние на некоторых людей. Среди наиболее распространенных ощущений во время магнитных бурь следует отметить:
- головная боль;
- головокружение и тошнота;
- общая слабость и усталость;
- депрессия, тревога, раздражительность и эмоциональная нестабильность;
- нарушение сна;
- повышенное АД;
- боли в суставах и мышцах.
Читайте также: Есть ли связь между магнитными бурями и плохим самочувствием: врач ответил
Как заботиться о здоровье во время магнитных бурь
Обеспечьте себе достаточный отдых. Ешьте здоровую пищу, богатую витаминами и минералами. Регулярные физические упражнения помогают снизить стресс и улучшить общее состояние здоровья.
Пейте достаточно воды, чтобы избежать обезвоживания, которое может усугубить симптомы. Избегайте употребления кофеина и алкоголя, которые могут усилить чувство дискомфорта. В случае сильных симптомов или хронических заболеваний посоветуйтесь с врачом для получения специальных рекомендаций.
Ранее мы сообщали, почему от непогоды и магнитных бурь болит голова.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!