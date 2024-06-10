Сверхмощные магнитные бури бьют по Земле: сколько будут продолжаться и что делать метеочувствительным

В понедельник, 10 июня, началась мощная магнитная буря красного уровня опасности. Сила штормов достигла 6 баллов.

По данным сервиса Meteoagent, в скором времени ожидается новая активность метеоштормов. Уже во вторник, 11 июня, магнитная буря достигнет К-индекса 5.

Когда магнитные бури. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms

Магнитные бури могут оказывать влияние на некоторых людей. Среди наиболее распространенных ощущений во время магнитных бурь следует отметить:

головная боль;

головокружение и тошнота;

общая слабость и усталость;

депрессия, тревога, раздражительность и эмоциональная нестабильность;

нарушение сна;

повышенное АД;

боли в суставах и мышцах.

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Как заботиться о здоровье во время магнитных бурь

Обеспечьте себе достаточный отдых. Ешьте здоровую пищу, богатую витаминами и минералами. Регулярные физические упражнения помогают снизить стресс и улучшить общее состояние здоровья.

Пейте достаточно воды, чтобы избежать обезвоживания, которое может усугубить симптомы. Избегайте употребления кофеина и алкоголя, которые могут усилить чувство дискомфорта. В случае сильных симптомов или хронических заболеваний посоветуйтесь с врачом для получения специальных рекомендаций.

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