Турист з Канади Джон Гудвін під час прогулянки біля руїн замку Тінтагель, який тісно пов'язаний з історією про народження короля Артура, натрапив на стародавній череп з єдиним вигнутим рогом. Це відкриття здивувало його та викликало асоціації з міфічними єдинорогами.

Під час прогулянки долиною Святого Нектана, що знаходиться поруч з замком та мальовничим водоспадом, Джон помітив незвичний довгий ріг, що виступав зі скелі серед моху. Спочатку він припустив, що це корінь, але, витягнувши його, виявив стародавній череп з вигнутим рогом. Про це розповідає UAportal з посиланням на Cornwall Live.

Чоловік, який працює сантехніком, охарактеризував свою знахідку як неймовірну: "Спочатку я подумав, що це кістка оленя чи іншої схожої тварини, але вона мала лише один ріг. Череп був важким і виглядав дуже старим. Він був занадто маленьким для носорога, але все ж дуже незвичайним." Хоча деякі фахівці сумніваються у справжності цієї знахідки, сам Гудвін впевнений у її автентичності.

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Цікаво, що бабуся Джона, побачивши череп, відчула занепокоєння і вирішила, що краще залишити його в спокої. Попри її занепокоєння, Джон спробував передати знахідку до Музею чаклунства та магії в Боскаслі, але отримав відмову. Як наслідок, загадковий "череп єдинорога" залишився в пабі "Стоунхендж Інн" у Даррінгтоні, де тепер його можуть побачити всі бажаючі.

Чи існували єдинороги? Канадський турист виявив череп, який може підтвердити давню легенду (фото). Джерело: cornwalllive.com Чи існували єдинороги? Канадський турист виявив череп, який може підтвердити давню легенду (фото). Джерело: cornwalllive.com

Сам Джон визнав, що є ймовірність, що череп може бути підробленим — можливо, дві кістки були з'єднані, щоб створити вигляд єдинорога. Цю теорію підтримує і професор Девід Норман з Кембриджського університету, який вважає, що це може бути череп поні з прикріпленим рогом від корови. Він також зазначив, що ця історія може бути більше рекламним ходом для пабу, ніж науковим відкриттям.

Варто зазначити, що єдиноріг – національний символ Шотландії, хоча наукових доказів його існування не існує. Згідно з легендою, король Артур у молодості полював на єдинорога, що вважалося поганим знаком і передвіщало біду. Замок Тінтагель, де, як вважають, народився Артур, має багатющу історію, що налічує ще римські часи, що робить це місце ще більш таємничим.

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