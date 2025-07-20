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Чи існували єдинороги? Канадський турист виявив череп, який може підтвердити давню легенду (фото)

Анастасія Крищук

Чи існували єдинороги? Канадський турист виявив череп, який може підтвердити давню легенду (фото)
Турист випадково виявив череп єдинорога. Джерело: freepik

Турист з Канади Джон Гудвін під час прогулянки біля руїн замку Тінтагель, який тісно пов'язаний з історією про народження короля Артура, натрапив на стародавній череп з єдиним вигнутим рогом. Це відкриття здивувало його та викликало асоціації з міфічними єдинорогами.

Під час прогулянки долиною Святого Нектана, що знаходиться поруч з замком та мальовничим водоспадом, Джон помітив незвичний довгий ріг, що виступав зі скелі серед моху. Спочатку він припустив, що це корінь, але, витягнувши його, виявив стародавній череп з вигнутим рогом. Про це розповідає UAportal з посиланням на Cornwall Live.

Чоловік, який працює сантехніком, охарактеризував свою знахідку як неймовірну: "Спочатку я подумав, що це кістка оленя чи іншої схожої тварини, але вона мала лише один ріг. Череп був важким і виглядав дуже старим. Він був занадто маленьким для носорога, але все ж дуже незвичайним." Хоча деякі фахівці сумніваються у справжності цієї знахідки, сам Гудвін впевнений у її автентичності.

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Цікаво, що бабуся Джона, побачивши череп, відчула занепокоєння і вирішила, що краще залишити його в спокої. Попри її занепокоєння, Джон спробував передати знахідку до Музею чаклунства та магії в Боскаслі, але отримав відмову. Як наслідок, загадковий "череп єдинорога" залишився в пабі "Стоунхендж Інн" у Даррінгтоні, де тепер його можуть побачити всі бажаючі.

Чи існували єдинороги? Канадський турист виявив череп, який може підтвердити давню легенду (фото). Джерело: cornwalllive.com
Чи існували єдинороги? Канадський турист виявив череп, який може підтвердити давню легенду (фото). Джерело: cornwalllive.com

Сам Джон визнав, що є ймовірність, що череп може бути підробленим — можливо, дві кістки були з'єднані, щоб створити вигляд єдинорога. Цю теорію підтримує і професор Девід Норман з Кембриджського університету, який вважає, що це може бути череп поні з прикріпленим рогом від корови. Він також зазначив, що ця історія може бути більше рекламним ходом для пабу, ніж науковим відкриттям.

Варто зазначити, що єдиноріг – національний символ Шотландії, хоча наукових доказів його існування не існує. Згідно з легендою, король Артур у молодості полював на єдинорога, що вважалося поганим знаком і передвіщало біду. Замок Тінтагель, де, як вважають, народився Артур, має багатющу історію, що налічує ще римські часи, що робить це місце ще більш таємничим.

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