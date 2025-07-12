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На території Белізу виявили гробницю правителя мая віком 1600 років (фото)

Ціхоцька Марія

На території Белізу виявили гробницю правителя мая віком 1600 років (фото)
На території Белізу виявили гробницю правителя мая. Джерело: University of Houston

Археологи в Белізі здійснили важливе відкриття — виявили гробницю першого правителя давнього міста майя Караколь, яке відігравало ключову роль у VI–VII століттях нашої ери. Поховання належить царю на ім’я Те Кааб Чаак, чиє ім’я в перекладі з мови майя означає "Бог дощу з гілок дерев". Він зійшов на трон у 331 році, а сама гробниця, ймовірно, була створена близько 350 року.

Як повідомили у заяві археологічного проєкту Г’юстонського університету, місце поховання Те Кааб Чаака розташоване у Північно-Східному Акрополі — важливому підвищеному комплексі поблизу центру міста, де мешкала правляча еліта і проводилися урочисті церемонії. Це одна з трьох масштабних гробниць, знайдених у цьому районі. Про це пише livescience.com.

Під час розкопок археологи виявили багато поховальних артефактів — кераміку, різьблені кістки, черепашки, нефритові намистини й мозаїчну посмертну маску з нефриту. На одній зі знайдених посудин зображено правителя майя зі списом, який приймає дари, а на іншій — бога торгівлі Ек Чуа в оточенні підношень.

Останки правителя вказують, що його зріст був приблизно 1,7 метра. На момент смерті у похилому віці він, ймовірно, уже не мав зубів. Заснована ним династія проіснувала понад 460 років.

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Караколь свого часу був одним із найбільших і впливових міст цивілізації майя. У період розквіту його населення могло сягати 100 тисяч осіб. Проте приблизно до 900 року місто, як і багато інших поселень майя, занепало з невідомих причин.

Археологічні дані свідчать, що територія Караколя займала понад 177 км². У місті були дамби, терасні поля для сільського господарства та монументальні споруди, серед яких – піраміда Каана висотою 43 метри, яка досі залишається однією з найвищих будівель у Белізі.

Раніше ми розповідали, що археологи виявили в Ізраїлі каблучку віком 2300 років.

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