На территории Белиза была обнаружена гробница правителя мая в возрасте 1600 лет (фото)

Археологи в Белизе совершили важное открытие — обнаружили гробницу первого правителя древнего города майя Караколь, игравшего ключевую роль в VI–VII веках нашей эры. Погребение принадлежит царю по имени Те Кааб Чаак, чье имя в переводе с языка майя означает Бог дождя из ветвей деревьев. Он сошел на трон в 331 году, а сама гробница, по всей вероятности, была создана около 350 года.

Как сообщили в заявлении археологического проекта Хьюстонского университета, место захоронения Те Кааб Чаака расположено в Северо-Восточном Акрополе — важном повышенном комплексе вблизи центра города, где жила правящая элита и проводились торжественные церемонии. Это одна из трех масштабных гробниц, найденных в этом районе. Об этом пишет livescience.com.

Во время раскопок археологи обнаружили многие погребальные артефакты — керамику, резные кости, ракушки, нефритовые бусины и мозаичную посмертную маску из нефрита. На одном из найденных сосудов изображен правитель майя с копьем, принимающим дары, а на другом — бога торговли Эк Чуа в окружении подношений.

Останки правителя указывают, что его рост был примерно 1,7 метра. На момент смерти в преклонном возрасте он, вероятно, уже не имел зубов. Основанная им династия просуществовала более 460 лет.

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Караколь в свое время был одним из самых больших и влиятельных городов цивилизации майя. В период расцвета его население могло достигать 100 тысяч человек. Однако примерно к 900 году город, как и многие другие поселения майя, пришел в упадок по неизвестным причинам.

Археологические данные свидетельствуют, что территория Караколя занимала более 177 км. В городе были дамбы, террасные поля для сельского хозяйства и монументальные сооружения, среди которых – пирамида Каана высотой 43 метра, которая до сих пор остается одним из самых высоких зданий в Белизе.

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