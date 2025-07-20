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Существовали ли единороги? Канадский турист обнаружил череп, который может подтвердить древнюю легенду (фото)

Анастасия Крыщук

Существовали ли единороги? Канадский турист обнаружил череп, который может подтвердить древнюю легенду (фото)
Турист случайно обнаружил череп единорога. Источник: freepik

Турист из Канады Джон Гудвин во время прогулки возле руин замка Тинтагель, который тесно связан с историей о рождении короля Артура, наткнулся на древний череп с единственным изогнутым рогом. Это открытие удивило его и вызвало ассоциации с мифическими единорогами.

Во время прогулки по долине Святого Нектана, что находится рядом с замком и живописным водопадом, Джон заметил необычный длинный рог, выступающий из скалы среди мха. Сначала он предположил, что это корень, но, вытащив его, обнаружил древний череп с изогнутым рогом. Об этом рассказывает UAportal со ссылкой на Cornwall Live.

Мужчина, который работает сантехником, охарактеризовал свою находку как невероятную: "Сначала я подумал, что это кость оленя или другого похожего животного, но она имела только один рог. Череп был тяжелым и выглядел очень старым. Он был слишком маленьким для носорога, но все же очень необычным." Хотя некоторые специалисты сомневаются в подлинности этой находки, сам Гудвин уверен в ее подлинности.

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Интересно, что бабушка Джона, увидев череп, почувствовала беспокойство и решила, что лучше оставить его в покое. Несмотря на ее беспокойство, Джон попытался передать находку в Музей колдовства и магии в Боскасли, но получил отказ. Как следствие, загадочный "череп единорога" остался в пабе "Стоунхендж Инн" в Даррингтоне, где теперь его могут увидеть все желающие.

Существовали ли единороги? Канадский турист обнаружил череп, который может подтвердить древнюю легенду (фото)
Существовали ли единороги? Канадский турист обнаружил череп, который может подтвердить древнюю легенду (фото). Источник: cornwalllive.com

Сам Джон признал, что есть вероятность, что череп может быть поддельным – возможно, две кости были соединены, чтобы создать вид единорога. Эту теорию поддерживает и профессор Дэвид Норман из Кембриджского университета, который считает, что это может быть череп пони с прикрепленным рогом от коровы. Он также отметил, что эта история может быть больше рекламным ходом для паба, чем научным открытием.

Стоит отметить, что единорог – национальный символ Шотландии, хотя научных доказательств его существования не существует. Согласно легенде, король Артур в молодости охотился на единорога, что считалось дурным знаком и предвещало беду. Замок Тинтагель, где, как полагают, родился Артур, имеет богатейшую историю, насчитывающую еще римские времена, что делает это место еще более таинственным.

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