Стильно та зручно: топ-3 моделі сумок, які підійдуть до будь-якого одягу

Сумка – це аксесуар, який складно підібрати так, щоб він гармонійно вписувався в будь-який образ. Проте замість того, щоб накопичувати цілу колекцію, багато людей віддають перевагу пошуку ідеального варіанту, який буде служити довгі роки й завжди залишатиметься актуальним.

На думку стилістів існують три моделі сумок, які стануть невід'ємною частиною вашого гардеробу і відповідатимуть різним потребам. Ці варіанти дуже зручні, оскільки не вимагають тримати їх у руках, що дозволяє завжди мати можливість взяти з собою ще щось. Про такі моделі сумок розповідає команда UAportal спільно з OBOZ.UA.

Місткий рюкзак

Місткий рюкзак. Джерело: freepik Місткий рюкзак. Джерело: freepik

Рюкзак – це річ, яка дозволяє мати при собі все необхідне і навіть значно більше. Важливо знайти ідеальний та місткий варіант, який дозволить легко переносити багато речей, тримаючи руки вільними.

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Крос-боді

Крос-боді. Джерело: freepik Крос-боді. Джерело: freepik

Сумка крос-боді має велику перевагу перед іншими моделями – вона гармонійно поєднується з більш щільними тканинами: пальтами, куртками й навіть пуховиками. Тому цей аксесуар є універсальним на всі сезони. Хоча деякі стилісти вважають крос-боді відголоском минулого, ці сумки давно завоювали своє місце в моді та не планують його покидати.

Бананки

Бананки. Джерело: freepik Бананки. Джерело: freepik

Прогнози щодо поясних сумок передбачали їх як короткочасну модну тенденцію, проте бананки продовжують залишатися популярними. Вони надзвичайно зручні для зберігання гаманця, ключів та інших необхідних речей, коли не хочеться носити об'ємну сумку в руках.

Нагадаємо, ми вже писали, які аксесуари минулого стали трендовими.

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