Фахівці назвали місце у холодильнику, в якому заборонено зберігати йогурт: зіпсуєте продукт

Йогурт чудово підходить для перекусу та використовується як інгредієнт у багатьох рецептах. Однак є одна поширена помилка, яку люди роблять, зберігаючи його в холодильнику.

За словами Respect Food, йогурт не слід зберігати в дверцятах холодильника, а замість цього тримати на полицях. Про це повідомляє Express.co.uk.

Важливо зберігати йогурт в задній частині холодильника, де температура залишається стабільно низькою. Враховуючи його чутливість, навіть незначні коливання температури можуть вплинути на термін зберігання.

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Ще одна проблема, яку слід враховувати при зберіганні цього молочного продукту – забруднення. Кожен раз використовуйте чисту ложку, щоб запобігти бактеріальному забрудненню всередині контейнера.

Хоча заморожування йогурту змінює його текстуру, роблячи його менш привабливим для безпосереднього споживання, він залишається універсальним інгредієнтом, ідеальним для випічки. Заморожений йогурт можна зберігати до одного місяця.

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