Як швидко почистити оселедець: спосіб, яким користуються норвезькі господині

Оселедець є невід’ємною частиною раціону багатьох людей. Він чудово доповнює страви, як-от пюре з картоплі, та стає чудовою основою для деяких салатів.

Проте, чистка цієї риби може зайняти чимало часу. Команда UAportal спільно з "Важно знать" підготувала для вас спосіб, яким користуються норвезькі господині – дружини рибалок. Завдяки цим порадам ви зможете легко та швидко почистити оселедець, не докладаючи зайвих зусиль.

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Як швидко почистити оселедець

Для цього способу вам знадобляться наступне кухонне приладдя: пластикова обробна дошка, оскільки вона менше вбирає запахи та легко миється, гострий кухонний ніж, паперові серветки, а також пінцет для дрібних робіт.

Почніть з того, що ретельно промийте рибу під струменем холодної води, видаліть голову та всі нутрощі й знову ополосніть тушку.

Зробіть поздовжній розріз на туші риби, вийміть плавець. Використовуючи пінцет, зачепіть шкіру біля розрізу й обережно зніміть її в один рух.

Наступний крок – відділення філе від хребта. Тримайте рибу за хвіст однією рукою, а другою акуратно відокремте м’ясо від ребер. Підтримуючи хребет двома пальцями, відділіть залишки філе.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як почистити рибу без ножа.

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