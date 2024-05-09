Как быстро почистить сельдь: способ, которым пользуются норвежские хозяйки

Сельдь является неотъемлемой частью рациона многих людей. Она прекрасно дополняет блюда, например пюре из картофеля, и становится отличной основой для некоторых салатов.

Однако, чистка этой рыбы может занять немало времени. Команда UAportal совместно с "Важно знать" подготовила для вас способ, которым пользуются норвежские хозяйки – жены рыбаков. Благодаря этим советам вы сможете легко и быстро почистить сельдь, не прилагая лишних усилий.

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Как быстро почистить сельдь

Для этого способа вам понадобятся следующие кухонные принадлежности: пластиковая разделочная доска, поскольку она меньше впитывает запахи и легко моется, острый кухонный нож, бумажные салфетки, а также пинцет для мелких работ.

Начните с того, что тщательно промойте рыбу под струей холодной воды, удалите голову и все внутренности и снова ополосните тушку.

Сделайте продольный разрез на туше рыбы, выньте плавник. Используя пинцет, зацепите кожу возле разреза и осторожно снимите ее в одно движение.

Следующий шаг – отделение филе от позвоночника. Держите рыбу за хвост одной рукой, а второй аккуратно отделите мясо от ребер. Поддерживая позвоночник двумя пальцами, отделите остатки филе.

Напомним, ранее мы рассказывали, как почистить рыбу без ножа.

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