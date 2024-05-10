Специалисты назвали место в холодильнике, в котором запрещено хранить йогурт: испортите продукт

Йогурт отлично подходит для перекуса и используется в качестве ингредиента во многих рецептах. Однако есть одна распространенная ошибка, которую люди совершают, храня его в холодильнике.

По словам Respect Food, йогурт не следует хранить в дверце холодильника, а вместо этого держать на полках. Об этом сообщает Express.co.uk.

Важно хранить йогурт в задней части холодильника, где температура остается стабильно низкой. Учитывая его чувствительность даже незначительные колебания температуры могут повлиять на срок хранения.

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Еще одна проблема, которую следует учитывать при хранении этого молочного продукта – загрязнение. Каждый раз используйте чистую ложку, чтобы предотвратить бактериальное загрязнение внутри контейнера.

Хотя замораживание йогурта изменяет его текстуру, делая его менее привлекательным для непосредственного потребления, он остается универсальным ингредиентом, идеальным для выпечки. Замороженный йогурт можно хранить до одного месяца.

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