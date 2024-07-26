Солоні сирники з кабачком та зеленню для ідеального сніданку
Друзі, сьогодні ми з вами приготуємо корисну та смачну страву, яка ідеально підійде для сніданку - СОЛОНІ СИРНИКИ З КАБАЧКОМ ТА ЗЕЛЕННЮ🫶🏻 Вони дуже легкі та швидкі в приготуванні. Готуйте та смакуйте.
Сирники з кабачками:
350 г кисломолочного сиру (жирністю 5-9%)
300-350 г кабачків або цукіні (натертих на терці, без соку) (2-3 шт.)
50 г яйця (1 шт)
сіль за смаком
кріп
100 г борошна (3 ст. л. з гіркою + 1 ч. л. з гіркою)
рослинна олія (для смаження)
Приготуємо сирники з кабачком та цукіні:
Натираємо кабачок та цукіні на великій терці.
Додаємо трішки солі, перемішуємо та лишаємо на кілька хвилин.
Прибираємо зайвий сік з натертого кабачка та цукіні.
Додаємо кисломолочний сир, яйце, кріп, сіль та борошно. Перемішуємо за допомогою виделки.
Смажимо сирники на розігрітій пательні з рослинною олією з обох боків до золотавого кольору.
Викладаємо на тарілку з паперовим рушником, щоб він увібрав зайву олію. Потім, перекладаємо на тарілку та смакуємо!