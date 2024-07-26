Солоні сирники з кабачком та зеленню для ідеального сніданку

Друзі, сьогодні ми з вами приготуємо корисну та смачну страву, яка ідеально підійде для сніданку - СОЛОНІ СИРНИКИ З КАБАЧКОМ ТА ЗЕЛЕННЮ🫶🏻 Вони дуже легкі та швидкі в приготуванні. Готуйте та смакуйте.

Сирники з кабачками:

350 г кисломолочного сиру (жирністю 5-9%)

300-350 г кабачків або цукіні (натертих на терці, без соку) (2-3 шт.)

50 г яйця (1 шт)

сіль за смаком

кріп

100 г борошна (3 ст. л. з гіркою + 1 ч. л. з гіркою)

рослинна олія (для смаження)

Приготуємо сирники з кабачком та цукіні:

Натираємо кабачок та цукіні на великій терці.

Додаємо трішки солі, перемішуємо та лишаємо на кілька хвилин.

Прибираємо зайвий сік з натертого кабачка та цукіні.

Додаємо кисломолочний сир, яйце, кріп, сіль та борошно. Перемішуємо за допомогою виделки.

Смажимо сирники на розігрітій пательні з рослинною олією з обох боків до золотавого кольору.

Викладаємо на тарілку з паперовим рушником, щоб він увібрав зайву олію. Потім, перекладаємо на тарілку та смакуємо!