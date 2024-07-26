Соленые сырники с кабачком и зеленью для идеального завтрака
Друзья, сегодня мы с вами приготовим полезное и вкусное блюдо, которое идеально подойдет для завтрака. Готовьте и вкушайте.
Сырники с кабачками:
350 г кисломолочного творога (жирностью 5-9%)
300-350 г кабачков или цуккини (натертых на терке, без сока) (2-3 шт.)
50 г яйца (1 шт)
соль по вкусу
укроп
100 г муки (3 ст. л. с горкой + 1 ч. л. с горкой)
растительное масло (для жарки)
Приготовим сырники с кабачком и цуккини:
Натираем кабачок и цуккини на большой терке.
Добавляем немного соли, перемешиваем и оставляем на несколько минут.
Убираем лишний сок из натертого кабачка и цуккини.
Добавляем кисломолочный творог, яйцо, укроп, соль и муку. Перемешиваем с помощью вилки.
Жарим сырники на разогретой сковороде с растительным маслом по бокам до золотистого цвета.
Выкладываем на тарелку с бумажным полотенцем, чтобы он впитал лишнее масло. Затем, перекладываем на тарелку и наслаждаемся!